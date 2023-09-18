Рухаються вперед по максимуму: у Міноборони розповіли, скільки територій звільнили ЗСУ

Сили оборони України вибивають російських військових з окупованих територій. За минулий тиждень наші воїни досягли успіхів.

Так, минулого тижня українські військові звільнили на Бахмутському напрямку ще два квадратні кілометри території. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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ЗСУ просуваються на Півдні та Сході

Як розповіла Маляр, під Бахмутом Сили оборони України вже деокупували 51 квадратний кілометр.

Водночас вона зазначила, що основний напрямок наступу українських військ – це Південь. За її словами, минулого тижня на Півдні, як і на Сході у наших військових було просування вперед, зокрема на Мелітопольському напрямку.

Маляр наголосила, що по всьому Півдню ворог перебуває в обороні. Як сказала заступниця міністра, на Запорізькому й Херсонському напрямках ворог захищається.

ЗСУ дуже впевнено знищують оборонний потенціал ворога, їм важко захищатися,

– заявила Маляр.

На Мелітопольському напрямку, як розповіла заступниця міністра, Силам оборони вдається просуватися. Зокрема, наші воїни мали успіх південніше та східніше селища Роботине.

Протягом минулого тижня на південному напрямку ЗСУ вдалося звільнити 5,2 квадратних кілометри,

– повідомила Маляр

Вона додала, що за увесь час на Півдні звільнено понад 260 "квадратів".

Водночас Маляр наголосила, що наступальні дії складні, оскільки ворог укріплюється відразу після того, як захоплює території. Українським військам доводиться проходити через серйозні оборонні укріплення, зокрема заміновані території.

Відтак, як констатувала Маляр, Сили оборони рухаються вперед настільки це можливо – "по максимуму".

. Минулого тижня Сили оборони України звільнили два населені пункти на Бахмутському напрямку. Мовиться про Андріївку та Кліщіївку. У Міноборони повідомили, що Україна наступає та досягає успіху без створення наступального угруповання.