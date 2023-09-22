На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступ і змушують ворога відходити, – Генштаб

Українські захисники продовжують контрнаступ на Сході та Півдні. Вони ведуть оборону на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Наші оборонці знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Також вони закріплюються на досягнутих рубежах.

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Де триває контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Яка ситуація на фронті

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області. На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Шалені втрати окупантів

Наша авіація за минулу добу завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по станціях РЕБ противника.

Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

Окрім цього, підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Нагадаємо, що Сили оборони потужно нищать ворога на Запорізькому напрямку. Аби стабілізувати ситуацію, Росія перекидає сюди елітні десантно-штурмові війська.