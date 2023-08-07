Епіцентр запеклих боїв – Схід: де намагається наступати ворог і що з українським контрнаступом

У Міноборони розповіли, що минулий тиждень був вкрай складним. Ворог кинув усі сили, аби зупинити наступ ЗСУ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що впродовж усього тижня епіцентром бойових дій був саме Схід.

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Яка ситуація на Сході

На Сході відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів – близько 9 тисяч за тиждень. Ворог використав близько 500 тисяч боєприпасів.

У таких умовах наші оборонці не дають ворогу просуватись на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої,

– розповіла Маляр.

Вона також розповіла, що на Куп'янському напрямку росіяни шукали слабкі місця в нашій обороні й безуспішно вели штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

Натомість на Лиманському напрямку окупанти продовжували штурмові дії, щоб витіснити наші війська в районі Серебрянського лісу Донецької області. Проте українські захисники відбивали атаки ворога в районі Новоєгорівки, Білогорівки, Сергіївки, Надії.

А на Авдіївському й Мар'їнському напрямках окупанти намагались наступати й встановити контроль над населеними пунктами Красногорівка, Мар'їнка і оточити Авдіївку. А також безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

ЗСУ продовжують наступ біля Бахмута

На південному фланзі Бахмутського напрямку наші війська протягом тижня продовжували наступальні дії.

Рух був дуже ускладнений мінуванням та обстрілами. Але наші війська змусили противника доволі витратно оборонятись, бо знищили чимало ворожої техніки та бійців,

– сказала Маляр.

Бої точились протягом тижня і тривають зараз в районі Кліщіївки, Андріївки, та Курдюмівки.

На Півдні триває наступальна операція

За словами Маляр, на Півдні Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Зокрема наші війська мали тактичний успіх на напрямках Мала Токмачка й Роботине Запорізької області й закріплюються на досягнутих рубежах. Проте окупанти намагаються тримати оборону.

Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі. І наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування,

– додала Ганна Маляр.

Також окупанти продовжують обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України та цивільних об'єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Ба більше, ворог намагався відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботиного Запорізької області.