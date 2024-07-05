Для контрнаступу потрібно дві умови, – боєць ЗСУ сказав, чого не вистачає на фронті

Президент України вказав на проблеми українського війська в напрямку укомплектованості окремих військових з'єднань. Володимир Зеленський заявив, що проблему цілком реально вирішити, якщо в Україну надійде більше зброї й пришвидшиться процес її передачі.

Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що для будь-яких наступальних дій необхідна передумова. ЗСУ потрібно спочатку позбавити противника можливості штурмувати. Там, де вдасться його вибити – ЗСУ мають знищити його логістику.

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Поки противник не матиме змоги йти на штурм, українські війська отримають можливість накопичити сили й засоби ураження. Тільки після цього, на думку Федоренка, можна говорити про контрнаступальні дії з боку ЗСУ.

На сьогодні мовиться про повзучу деокупацію нашої території, противник вибивається звідти потроху, позиція за позицією, з максимальним збереженням нашою армією боєприпасів й кадрового потенціалу,

– озвучив Федоренко.

Важлива передумова для контрнаступу

Боєць ЗСУ зауважив, що на його особисту думку, як громадянина України, серед важливих передумов для початку контрнаступу – знищення ворожої авіації. Для цього Україні потрібен дозвіл від країн-партнерів щодо можливості наносити ураження вглиб Росії.

"Це треба для того, щоб аеродроми, на яких перебувають їхні літаки, були знищені. Так ми отримаємо зниження інтенсивності застосування авіації з керованими бомбами, яких у противника вдосталь. Додатково ми маємо бити й по військових об’єктах, центрах прийняття рішень і по тому, що наповнює Росію грошима, зокрема нафтобазах. Безпілотники працюють в цьому напрямку, але вогневий вплив треба посилити завдяки високоточній зброї", – вважає Федоренко.

Дозвіл бити вглиб Росії треба розширити

Військовослужбовець зазначив, що Україна, отримавши раніше дозвіл на ураження ворога на певну відстань, почала діяти і це суттєво змінило хід бойових дій. Противник за межею державного кордону перестав почувати себе у безпеці, був змушений відтягувати свої засоби ураження й оборони.

"Чим далі він їх відтягує, тим більше часу йому потрібно для підходу до державного кордону, а чим довше противник рухається – тим більше можливість його своєчасно виявити і знищити на підступах. Дозвіл на застосування зброї треба розширити, щоб Україна могла бити противника глибоко по території Росії", – зауважив Федоренко.