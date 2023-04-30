Все уже почалось, – майор запасу пояснив, як відбувається контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальна операція Збройних Сил – це те, чого з нетерпінням чекають українці останній місяць. Втім контрнаступ у традиційному його уявленні – втеча окупантів та звільнення територій – це не його початок, а фінал.

Початок контрнаступальних дій – це знищення складів боєприпасів та скупчень сили ворога. Такі події останнім часом ми вже спостерігаємо і на окупованій території України, і в Росії. Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни.

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"Посмішка Зеленського"

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський загадково прокоментував питання щодо того, чи відбудеться контрнаступ України. Він заявив, що контрнаступ "точно буде", проте таємнича посмішка Зеленського після відповіді наштовхнула на думку, що контрнаступальна операція відбувається уже зараз.

З цією думкою також погоджується майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Контрнаступ уже йде. Треба зрозуміти, що контрнаступ – це не коли хтось по радіо передав початок і всі побігли. Дії безпосередньо по суходолу, коли ми бачимо, як рухається важка техніка та йде піхота – це не початок контрнаступу, це його фінальний етап,

– наголосив Гетьман.

За його словами, контрнаступальна операція розпочинається зі знищення складів, паливно-мастильних матеріалів тощо. І це уже відбувається. Прикладом цього може слугувати нещодавня "бавовна" в Севастополі.

Натомість вже завершальним етапом контрнаступу є втеча ворога та остаточне звільнення окупованих територій.

"Щодо посмішки пана Зеленського – думаю, це було від душі у нього. Він просто не втримався, тому що є одним із 5 людей, які, як казав пан Данілов, знає, як усе відбуватиметься. Ця посмішка означає, що ми підготували щось дуже цікаве і не дуже приємне для росіян", – припустив майор запасу ЗСУ.

На тлі витоку секретних документів Пентагону Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що про деталі контрнаступу, який готує Україна, відомо лише 5 особам. Найімовірніше, що однією з цих людей є й Володимир Зеленський.

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