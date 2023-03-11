Росіяни хочуть зірвати контрнаступ ЗСУ: який план ворога

Українська армія готується до контрнаступальних дій. Російські окупанти це чудово розуміють і намагаються зірвати плани Збройних Сил України.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, під час підготовки плану контрнаступу військове командування України, зокрема, враховує погодні умови.

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"Українські військові прораховують, яким буде ґрунт. Від цього залежатиме тиждень або місяць, коли буде наступ", – зауважив Ступак.

Від чого залежить початок контрнаступу ЗСУ

Ексспівробітник СБУ припустив, що від погодних умов може залежати навіть регіон, у якому почнеться контрнаступ українських військ.

Де буде тепліша погода та сухий ґрунт, там і буде доречніше починати контрнаступ,

– сказав Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього наголосив, що, окрім погоди, контрнаступ залежить ще від величезної кількості факторів, зокрема:

готовності наших штурмових груп;

наявності західної техніки;

наявності запасних частин до цієї техніки та палива.

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Росіяни полюють за західною технікою

Окрім того, зараз потрібно постійно ховати західне озброєння, яке надходить в Україну, адже росіяни на нього активно полюють.

Я більш ніж переконаний, що останній ракетний обстріл (9 березня – 24 Канал) частково був розрахований на ураження місць скупчення нашої техніки, запчастин та боєприпасів, які накопичуються для контрнаступу,

– зазначив Ступак.

За його словами, такі цілі для російських окупантів є дуже важливими.

"Росіяни сподіваються вразити місця зберігання техніки та боєприпасів, аби завадити контрнаступу повністю або відтермінувати його. Вони хочуть виграти час для свого наступу на Сході або на Півдні", – пояснив ексспівробітник СБУ.

Істерика у Кремлі

Ступак зазначив, що окупантам зараз дуже важко виявити місця зберігання української техніки та зброї. Адже на це потрібен час. До того ж росіянам не вистачає коригувальників вогню, яких постійно ловить СБУ.

Окрім того, удар по Україні 9 березня був доволі емоційним. Сидить собі там людинка у Кремлі, тупотить ніжками і хоче помститися. Вигадує якісь "удари возмєздія",

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він припустив, що Владіміру Путіну, ймовірно, доповідали, що російські військові ще не до кінця підготуватися до ракетної атаки. Однак диктатор через свою злість проігнорував цей факт і віддав команду "Вогонь!".

"Ось росіяни й почали бити по тих цілях, які собі вже намітили, але, можливо, ще не всі перевірили", – зазначив Ступак.

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