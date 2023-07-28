ЗСУ наблизились до основної лінії оборони росіян: як розвиваються бої на Півдні

Низка західних ЗМІ зазначають, що Україна наблизилась до другої фази свого контрнаступу. Проте наразі про це зарано говорити.

Наразі українські сили наближаються до цього важливого етапу війни. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Напередодні стало відомо, що українські сили звільнили Старомайорське на Донеччині. Це важливий населений пункт у напрямку до Старомлинівки.

"Сьогодні Збройні Сили України наблизились до основної лінії оборони росіян. Також вони намагаються реалізувати процес охоплення деяких опорних пунктів в цій лінії. Йдеться в першу чергу про Роботине та Старомлинівку", – наголосив військовий оглядач.

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Проте заявляти, що безпосередньо розпочалась якась нова фаза, – передчасно. Адже вона почнеться тоді, коли буде охоплено основні опорні пункти, вирівняно фланги. І після цього, зазначив Коваленко, почнеться процес прориву другої лінії оборони ворога.

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Яка тактика Сил оборони

Він також спрогнозував, що після Старомайорського ЗСУ звільнять ймовірно Урожайне. Також до виходу на Старомлинівку доведеться звільнити село Звітне Бажання. А ле більший пріоритет на сьогодні має селище Керменчик, яке розташоване на лівому фланзі від Старомлинівки.

Саме в Керменчику є панівна висота. Якщо нею володіти, то можна ефективно завдавати ураження як по Старомлинівці, так і по Новопетрівці. Ці населені пункти та інші, розташовані поруч з ними, є фактично другою лінією оборони ворога,

– пояснив Коваленко.

Водночас на напрямку південніше від Оріхова у Запорізькій області українські сили вбивають клин між Роботиним та Вербовим. І це відкриває перспективу охоплення Роботиного по лівому та правому флангах, а також – безпосереднього виходу на основну лінію оборони з можливістю її прориву.

"Спостерігаючи за тактикою Сил оборони, бачу що відбуваються не стільки їхні лобові атаки населеного пункту, а переважно процес охоплення них та примусу росіян піти звідти", – підкреслив Олександр Коваленко.

Контрнаступ ЗСУ триває