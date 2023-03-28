Максимально сточуємо російські сили: ЗСУ створюють сприятливі умови для контрнаступу

Росіяни зменшили кількість атак на Бахмут, але в районі Авдіївки ситуація загострюється. Однією з причин може бути перегрупування сил ворога. Водночас ЗСУ виконують свої завдання.

Утім, головне завдання окупантів на Донбасі не змінилося. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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Завдання росіян на Донбасі не змінилося

Мовиться про наказ Путіна вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Російські загарбники розуміють, що їм не вдасться реалізувати це, тому прагнуть досягти бодай локального успіху на одному з напрямків. Зокрема, на Авдіївському, Бахмутському або Вугледарському.

"Ймовірно, це є завданням росіян, тому зараз вони намагатимуться до українського контрнаступу здійснити заходи щодо досягнення бодай якихось видимих успіхів", – припустив Самусь.

Як ЗСУ створюють умови для контрнаступу

Водночас українське командування абсолютно розуміє тактику та цілі ворога. Відтак, виробляє свою стратегію, яку досить успішно реалізує на Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках.

Вона полягає у тому, щоб максимально сточити російські сили на цих напрямках й у такий спосіб створити сприятливі умови для українського контрнаступу.

Чим більше буде знищено боєздатних сил у цих районах, де противник атакує, тим легше буде українським силам здійснювати свої наступальні дії,

– пояснив заступник директора ЦДАКР.

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