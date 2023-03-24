Вороги укріплюються, але це їх не врятує: як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку ворог проводить укріплення своїх районів. Передовсім він боїться, що Донецький напрямок рано чи пізно впаде.

Тому росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Але, на думку речника Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, ніщо їх не врятує. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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Наступального потенціалу у росіян немає

Такі приклади ми вже мали і на Київському, і на Харківському і на Херсонському напрямках. Там ворог також був досить серйозно укріплений. Але під час контрнаступальних дій наших військ, зазначив речник, усе лишається і вони тікають хто куди. Про бажання окупантів повторно наступати – годі й говорити.

Дурень думкою багатіє. Так само і росіяни, які укріплюються і мріють про наступи. Щоб вони відновили свій наступальний потенціал, має пройти певний час,

– наголосив Дмитрашківський.

Наразі його немає. І втрати, отримані під Вугледаром, і втрати, яких російська армія щодня зазнає в районі Авдіївки та Мар'їнки – досить значні. "Ворог втрачає щонайменше дві – три роти. Поранені здебільшого не доїжджають до шпиталю, вони помирають від втрати крові або через відсутність медикаментів", – підсумував речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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