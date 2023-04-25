Окупанти у глибокій обороні на Запоріжжі: чи боїться ворог контрнаступу ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог готується до контрнаступальних дій ЗСУ. Водночас окупанти нахабно обкрадають українські землі на останок.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, росіяни тероризують мирне населення на прифронтових територіях.

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Росіяни готуються оборонятися

Аскад Ашурбеков пояснив, що вже понад місяць фактично ворог застиг в стані глибокої оборони.

Тобто всі дії, які він веде, спрямовані на те, аби стримати ЗСУ чи підготуватися до можливого контрнаступу ЗСУ,

– зазначив він.

Така тактика спостерігається по всій лінії фронту, починаючи від Малинівської громади, Буряківської, закінчуючи Василівською громадою – Кам'янське, Степногірськ.

"Ці оборонні дії також супроводжуються постійними обстрілами прифронтових громад, цивільної інфраструктури цивільних громад", – повідомив він.

За його словами, щодня страждає Оріхів. Також ворог прицільно вдарив по Гуляйполю, зруйнувавши цивільну інфраструктуру.

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Росіяни нищать все довкола

Депутат Запорізької обласної ради наголосив, що наразі спостерігається тенденція до зниження інтенсивності бойових дій. Проте росіяни залучають фактично весь свій арсенал для терору Запорізького напрямку.

Ворог завдає ракетні удари з літаків, використовує керовані авіабомби, ствольну артилерію, РСЗВ,

– наголосив він.

На його думку, у такий спосіб росіяни намагаються перешкодити контрнаступу ЗСУ та убезпечити себе від великої кількості українських військових саме на прифронтових територіях.

Втім, внаслідок таких дій окупантів суттєво страждає цивільна інфраструктура.

"Якщо казати про ключові громади – Оріхів, Гуляйполе, то все, що вище першого поверху, зруйноване ударами ворога", – розказав Ашурбеков.

Прицільно окупанти руйнують дитсадки та школи, бо думають, що там можуть базуватися підрозділи ЗСУ.

Ворог грабує українців на останок

Аскад Ашурбеков пояснив, що від початку 2023 року Збройні сили окупантів накопичують живу силу на тимчасово окупованих територіях. Мовиться про Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Енергодар.

"Вони збільшують кількість живої сили та ведуть третю, четверту лінію оборони, риють окопи, думаючи, що це якимось чином може стримати ЗСУ", – повідомив він.

За його словами, є інформація про те, що ворог сам не вірить у власні успішні оборонні дії. Тому паралельно відбувається підготовка до евакуації, грабунок аграріїв та культурного фонду.

Вони намагаються максимально цей час використати, аби поповнити матеріальні запаси та грабувати українських людей на тимчасово окупованих територіях,

– переконаний депутат.

Тож паніка у росіян все ж є.

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