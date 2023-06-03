Росія їх не захистить: Гуменюк розповіла про життя колаборантів у Криму перед наступом ЗСУ
Нещодавно окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що створює приватні військові компанії. До такого кроку колаборант вдався не просто так. За свою безпеку стає все страшніше.
Наразі невизнана адміністрація півострова наразі створила дві ПВК – "Тавриду" та "Лівадію". Їх утворюють для того, аби створити ілюзію безпеки як для себе, так і для місцевих. Про це 24 Каналу розповіла Наталія Гуменюк – речниця ОК "Південь".
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"Майно відправили, самі залишаються"
В Криму залишилось не так багато представників російської армії. Вони нібито мали захищати півострів та окупаційну владу на ньому. Однак тепер щось пішло не так.
Вони ж думали, що це справді "друга армія у світі", а як вже знає світова спільнота, вона просто друга в Україні. Аксьонов усвідомив, що він все ж в Україні, а та армія, яка намагалась його захищати, не така безстрашна та дієва,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Саме тому зараз в кримських окупантів, найімовірніше, період конвертування всіх запасів для того, аби убезпечитись. Вони намагаються створювати такі ПВК для того, щоб насамперед захистити себе та надати собі можливість евакуюватися.
"Вони усвідомлюють, що все намародерене та "рідне/близьке" вже відправили. А самим доводиться залишатися", – зауважила речниця ОК "Південь".
Крім того, окупанти хочуть показати, що начебто досі є "царями свого міста" та ще можуть захистити населення. Втім навіть підтримання цієї ілюзії не протриває довго. ЗСУ про це подбають.
Наталія Гуменюк про створення нових ПВК в Криму: дивіться відео
Що відбувається у Криму: важливе
- Окупанти завозять вибухівку на хімічний завод "Кримський титан" в окупованому Армянську. Провокацію роблять для того, аби створити прецедент та звинуватити у всьому Україну. Росія вдавалась до подібних кроків і на ЗАЕС, і на Каховській ГЕС. В ОК "Південь" сумніваються, що росіяни вдадуться до рішучих кроків на "Кримському титані".
- Тим часом Кримському мосту недобре. 1 червня з'явились світлини, на яких видно, що на опорах мосту з'явились великі тріщини. Хоч через це сам міст не впаде, при майбутній "бавовні" тріщини можуть посприяти більшій руйнації.
- До слова, 26 травня у мережі з'явився загадковий сайт із назвою "Кримський міст 404". На ньому є лише одна вкладка із відліком, який, ймовірно, вказує на дату знищення мосту. А саме 12 червня о 23:00 із Кримським мостом, якщо вірити відліку, може статися щось дуже цікаве.