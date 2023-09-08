"Ще 10-15 кілометрів": за якої умови ЗСУ зможуть контролювати сухопутний коридор в Крим

Американські аналітики стверджують, що українським військовим потрібно пройти ще 10-15 кілометрів на Півдні, щоб ускладнити російську логістику. Це буде також ударом по сухопутному коридору до Криму.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що потрібно створити плацдарм ще на 15 кілометрів вглиб на Півдні. Тоді важливі логістичні ланцюжки окупантів опиняться під загрозою.

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Також потрібно створити умови для безпечної роботи реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Тут йдеться про те, щоб пройти ще 15 кілометрів на Півдні та створити плацдарм, щоб туди могли зайти HIMARS. Вони діставатимуть до траси Мелітополь – Бердянськ,

– зауважив Світан.

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Сухопутний коридор буде під оперативним контролем

Як наголосив Світан, у такому випадку українські військові зможуть армійською артилерією діставати до важливих залізничних вузлів на Півдні. А HIMARS битимуть по трасі з Мелітополя на Бердянськ та інших допоміжних дорогах.

Пройшовши десь 15 кілометрів, ми вийдемо також на залізничну дорогу Токмак – Чернігівка. І саму залізницю перетнемо, і будемо працювати по південних трасах. Вони перебуватимуть під нашим оперативним контролем, як і сухопутний коридор,

– зазначив Світан.

Важлива траса для російської логістики / Скриншот 24 Каналу

Ситуація на фронті: коротко