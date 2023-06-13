ЗСУ визначають напрямок головного удару, – Жданов припустив стратегічне завдання контрнаступу
Тривають активні контрнаступальні операції українських сил. Зараз можна припустити, що вони здійснюються по 3 напрямках: Бердянському, Бахмутському та Торецькому. Водночас в Міноборони заявили про звільнення 7 населених пунктів.
Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що ЗСУ досягли дуже гарних успіхів у наступальних операціях. Але стратегічна мета контрнаступу наразі ще попереду. Про це він розповів 24 Каналу.
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Де зосередять зусилля
Зараз контрнаступ триває у своїй головні фазі, коли визначається напрямок головного удару.
Сьогодні відомо про 3 напрямки наступу українських сил, але до кінця тижня буде один напрямок, на якому зосередяться основні зусилля. Це дозволить виконати стратегічне завдання контрнаступу – вийти у будь-якому місці на узбережжя Азовського моря,
– припустив військовий експерт.
Проте є ще важливе завдання – розчинити хоча б навпіл угруповання російських військ на південному Сході України.
Вже виконали свою мету
Водночас активні бойові дії розгортались у Бєлгородській області Росії, де виконує "заходи з демілітаризації" Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії". Також останнім часом часто лунає "бавовна" у тимчасово окупованому Луганську.
Проте Жданов сумнівається в тому, що саме на Сході України ЗСУ прорвуть фронт. Адже там є велика концентрація окупаційних військ. Крім того, у східних регіонах дуже складна місцевість та є великі житлові агломерації.
Щодо подій в Бєлгородській області, то вони вже виконали свою мету – відвернули увагу військового керівництва Росії,
– відзначив він.
Олег Жданов наголосив, що саме тому найімовірніше між Запорізьким напрямком, Волновахою, Маріуполем та рікою Дніпро відбудеться головний удар, і там ЗСУ будуть пробивати оборону противника.
Останні події на фронті
- Заступниця міністра Міноборони Ганна Маляр відзначила, що за минулий тиждень українські захисники звільнили 7 населених пунктів і просунулись на 6,5 кілометра. Зокрема наступальні дії ЗСУ відбуваються в Донецькому та Таврійському оперативних районах.
- Також на Бахмутському напрямку є певні успіхи українських сил. На лівому фланзі міста наші захисники просунулися на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5. Тепер площа звільненої території становить 16 кілометрів квадратних.
- Водночас німецьке видання Die Welt зазначає, що окупанти перекинули 90% своїх резервів на Запорізький напрямок, де проводять активні наступальні операції ЗСУ. Проте українська армія використала лише 25% власних резервів. А тому видання прогнозує, що перевага в майбутньому за українськими силами.