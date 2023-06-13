ЗСУ визначають напрямок головного удару, – Жданов припустив стратегічне завдання контрнаступу

Тривають активні контрнаступальні операції українських сил. Зараз можна припустити, що вони здійснюються по 3 напрямках: Бердянському, Бахмутському та Торецькому. Водночас в Міноборони заявили про звільнення 7 населених пунктів.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що ЗСУ досягли дуже гарних успіхів у наступальних операціях. Але стратегічна мета контрнаступу наразі ще попереду. Про це він розповів 24 Каналу.

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Де зосередять зусилля

Зараз контрнаступ триває у своїй головні фазі, коли визначається напрямок головного удару.

Сьогодні відомо про 3 напрямки наступу українських сил, але до кінця тижня буде один напрямок, на якому зосередяться основні зусилля. Це дозволить виконати стратегічне завдання контрнаступу – вийти у будь-якому місці на узбережжя Азовського моря,

– припустив військовий експерт.

Проте є ще важливе завдання – розчинити хоча б навпіл угруповання російських військ на південному Сході України.

Олег Жданов оцінив можливий напрямок головного удару ЗСУ: дивіться відео

Вже виконали свою мету

Водночас активні бойові дії розгортались у Бєлгородській області Росії, де виконує "заходи з демілітаризації" Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії". Також останнім часом часто лунає "бавовна" у тимчасово окупованому Луганську.

Проте Жданов сумнівається в тому, що саме на Сході України ЗСУ прорвуть фронт. Адже там є велика концентрація окупаційних військ. Крім того, у східних регіонах дуже складна місцевість та є великі житлові агломерації.

Щодо подій в Бєлгородській області, то вони вже виконали свою мету – відвернули увагу військового керівництва Росії,

– відзначив він.

Олег Жданов наголосив, що саме тому найімовірніше між Запорізьким напрямком, Волновахою, Маріуполем та рікою Дніпро відбудеться головний удар, і там ЗСУ будуть пробивати оборону противника.

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