Головне зараз не деокупація населених пунктів: яке завдання виконують ЗСУ на Сході
Українські військові продовжують контрнаступ на Півдні. Однак це було б важко без роботи ЗСУ на східних напрямках, зокрема біля Бахмута. Там росіяни зосередили майже 50-тисячне угруповання.
Перекидати звідти війська на Запорізький напрямок було б недоречно, адже це не пришвидшить просування ЗСУ. Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор.
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Найважливіше завдання на Сході
На пресконференції у Вашингтоні 22 вересня Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України визволять Бахмут Донецької області. Окрім того, президент пообіцяв, що Україна деокупує ще два міста, не уточнивши які.
Водночас в NYT пишуть, що США нібито не вважають доцільною деокупацію самого Бахмута і переконують Україну перекидати сили на Південь.
Імовірно, є певні моменти, пов'язані з неможливістю пришвидшити поставки техніки чи боєприпасів, які ми просимо. Один із механізмів розв'язання цього питання – виключення якогось з напрямків в наступальних діях,
– зазначив Роман Світан.
При цьому відходити з Бахмутського напрямку може бути не дуже хорошою ідеєю. Зараз там зосереджено близько 50 тисяч російських окупантів, тож зупинитись там – щонайменше небезпечно.
"В районі Бахмута основне завдання не звільнення міста, а зв'язування російських військ. Якщо там перейдемо в режим оборони та перекинемо сили й засоби на інший напрямок, це не дасть можливості швидше рухатись", – наголосив полковник запасу.
Зараз ЗСУ просуваються за допомогою штурмових груп, рот, які рухаються власним ходом, бо додаткова техніка в цьому випадку не допоможе.
Огляд фронту від Романа Світна: дивіться повне відео
Стримування військ ефективне
Натомість у росіян зникне проблема – стримування наших військ в районі Бахмута. Тож вони б так само могли перекинути кілька десятків тисяч вояк на Запорізький напрямок.
Це трохи неправильне сприйняття фронту, завдань, які виконують наші війська, особливо в районі Бахмута. Саме ця є головною – зв'язування їхніх військ,
– підкреслив Світан.
До того ж на Луганському напрямку ЗСУ стримують 100-тисячне російське угруповання і ще близько 30 тисяч окупантів – на Донецькому напрямку. Враховуючи Бахмутський напрямок – наші військові стримують там 180 тисячне військо ворога, що є фактично половиною всіх сил та засобів росіян в Україні.
"Їх зв'язано на Донецько-Луганському напрямку режимом активної оборони, контратаками наших військ. Це й дає можливість працювати нашим силам на Запорізькому напрямку. Ми вирівнюємо шанси на всій лінії фронту", – зауважив військовий експерт.
Зокрема, через це ж в росіян немає достатньої кількості сил та засобів, аби проводити провокаційні чи навіть наступальні дії на Херсонському напрямку. Там вони в режимі оборони, бо ж величезне угруповання залишається на Сході.
Ситуація на фронті: актуальні новини
- У Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що траса Бахмут – Горлівка під вогневим контролем ЗСУ. Вона розташована за 3 кілометри від лінії зіткнення.Через це у росіян залишається лише кілька логістичних трас, якими відбувається забезпечення бахмутського угруповання. Однак у Збройних Силах продовжать їх нищити, аби унеможливити логістику.
- При цьому окупанти намагались атакувати біля Кліщіївки та Андріївки, що неподалік від Бахмута. Проте для росіян виявились марними спроби повернути втрачені позиції. Так само як і на Авдіївському напрямку, адже росіян зупинили наші військові.
- Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ можуть здійснити прорив на Півдні. Однак для цього необхідно, аби росіяни не мали необхідних потужностей для опору на Запоріжжі, а в українських сил збереглась відповідна бойова потужність для наступу.