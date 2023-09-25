Головне зараз не деокупація населених пунктів: яке завдання виконують ЗСУ на Сході

Українські військові продовжують контрнаступ на Півдні. Однак це було б важко без роботи ЗСУ на східних напрямках, зокрема біля Бахмута. Там росіяни зосередили майже 50-тисячне угруповання.

Перекидати звідти війська на Запорізький напрямок було б недоречно, адже це не пришвидшить просування ЗСУ. Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор.

Дивіться також ЗСУ просуваються біля Роботиного та закріплюються під Бахмутом: карта фронту за тиждень

Найважливіше завдання на Сході

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

На пресконференції у Вашингтоні 22 вересня Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України визволять Бахмут Донецької області. Окрім того, президент пообіцяв, що Україна деокупує ще два міста, не уточнивши які.

Водночас в NYT пишуть, що США нібито не вважають доцільною деокупацію самого Бахмута і переконують Україну перекидати сили на Південь.

Імовірно, є певні моменти, пов'язані з неможливістю пришвидшити поставки техніки чи боєприпасів, які ми просимо. Один із механізмів розв'язання цього питання – виключення якогось з напрямків в наступальних діях,

– зазначив Роман Світан.

При цьому відходити з Бахмутського напрямку може бути не дуже хорошою ідеєю. Зараз там зосереджено близько 50 тисяч російських окупантів, тож зупинитись там – щонайменше небезпечно.

"В районі Бахмута основне завдання не звільнення міста, а зв'язування російських військ. Якщо там перейдемо в режим оборони та перекинемо сили й засоби на інший напрямок, це не дасть можливості швидше рухатись", – наголосив полковник запасу.

Зараз ЗСУ просуваються за допомогою штурмових груп, рот, які рухаються власним ходом, бо додаткова техніка в цьому випадку не допоможе.

Огляд фронту від Романа Світна: дивіться повне відео

Стримування військ ефективне

Натомість у росіян зникне проблема – стримування наших військ в районі Бахмута. Тож вони б так само могли перекинути кілька десятків тисяч вояк на Запорізький напрямок.

Це трохи неправильне сприйняття фронту, завдань, які виконують наші війська, особливо в районі Бахмута. Саме ця є головною – зв'язування їхніх військ,

– підкреслив Світан.

До того ж на Луганському напрямку ЗСУ стримують 100-тисячне російське угруповання і ще близько 30 тисяч окупантів – на Донецькому напрямку. Враховуючи Бахмутський напрямок – наші військові стримують там 180 тисячне військо ворога, що є фактично половиною всіх сил та засобів росіян в Україні.

"Їх зв'язано на Донецько-Луганському напрямку режимом активної оборони, контратаками наших військ. Це й дає можливість працювати нашим силам на Запорізькому напрямку. Ми вирівнюємо шанси на всій лінії фронту", – зауважив військовий експерт.

Зокрема, через це ж в росіян немає достатньої кількості сил та засобів, аби проводити провокаційні чи навіть наступальні дії на Херсонському напрямку. Там вони в режимі оборони, бо ж величезне угруповання залишається на Сході.

Ситуація на фронті: актуальні новини