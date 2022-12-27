ЗСУ – як затиснута пружина: де вона розпрямиться найближчим часом

Стратегічна ініціатива ЗСУ на фронті нікуди не поділася. Після визволення Херсона ЗСУ опанували високий правий берег Дніпра і отрмали вогневу перевагу над противником у низині.

Переломи, яких так чекали

Через неспрятливий рельєф і вразливу логістику окупанти на лівобережжі приречені так само, як були приречені на правому березі, приперті до Дніпра. Їх розгром – це лише питання часу і цей час обираємо ми.

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Кремінна і Сватове утримуються московитами з останніх сил. Бахмутська м'ясорубка хоч і виглядала загрозливо, зараз виглядає максимально грамотною оборонною операцією ЗСУ. Приїзд Зеленського в Бахмут став сигналом, що ЗСУ не просто контролюють ситуацію, а контролюють на 200%. Протягом останніх днів під Бахмутом проведено кілька успішних контратак і відбиті позиції, які рускі здобували місяцями ціною тисяч життів.

Рускі думали, що створять нам проблеми у Бахмуті, та насправді створили проблеми собі. Їхня активність тут не відібрала стратегічну ініціативу в ЗСУ, а лише ще більше схилила баланс сил на нашу користь. Московити утилізували під Бахмутом купу мобілізованих і відстріляли стільки боєприпасів, що на Росії тепер – снарядний голод.

Воюємо і перемагаємо

Зараз ЗСУ – як затиснута пружина. І вона може розпрямитися на будь-якому напрямку. А може на всіх напрямках зразу.

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Переконаний, драматичне інтерв'ю Залужного прикривало туманом війни справжні наміри ЗСУ. А вони в тому, щоб як тільки погода дозволить рух важкої техніки, наваляти обізянам по повній програмі.

Так, перемога не буде легкою, але стратегічно Україна має перевагу. Бо поки московити на війні піаряться, знімають тік-токи Кадирова і Прігожина, українська армія воює і перемагає.