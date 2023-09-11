ЗСУ просунулися на 3 напрямках, – екскомандувач оцінив успіхи на фронті

Українські сили продовжують наступати на Південній ділянці фронту у напрямку Роботине – на Токмак та Мелітополь. І, на перший погляд, може здатися, що просування на 1,5 квадратних кілометри в день в межах країни незначні.

Проте військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів 24 Каналу, що в умовах, в яких наступають українські війська, це оптимальна позиція та їй можна пишатися.

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Знаходимо оптимальніші варіанти

Зараз українські сили застосовують ефективний план, коли працюють не тільки на 1 – 2 напрямках, а шукають інші варіанти й знаходять оптимальніші шляхи просування.

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"Сьогодні Сили оборони просунулись на 3 напрямках. На Роботине – майже на 1,5 квадратних кілометрів. Крім того, рухаємось в Опитне. Також тривають запеклі бої в Мар'їнці. Вже на цих 3 напрямках ми ведемо активні бойові дії та маємо успіхи", – зазначив військовий експерт.

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Завдання – дестабілізувати оборону ворога

Водночас росіянам доводиться перекидати свої боєздатні резерви з Куп'янського та Сватівського напрямку, Харківщини та Луганщини на Роботине. І для нас ці ділянки фронту стають потенційно вигідними для наступу.

Українське командування почало розхитувати ситуацію, щоб ворог був розгублений, йому було важко реагувати на наші успішні дії. А це надасть українським силам більше можливостей для наступу по інших напрямках,

– підкреслив Якубець.

А тому завдання ЗСУ дестабілізувати оперативну оборону противника, щоб наші зусилля були спрямовані не на ті ділянки фронту, де ворог підготував оборону, а на ті, де він зараз не очікує наступу.

Ситуація на фронті: важливе

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун наголосив, що українські сили на Півдні просунулись на 1,5 квадратних кілометрів в напрямку Роботиного.

Водночас Сили оборони продовжують стримувати просування російських загарбників поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

Також, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр українські захисники звільнили частину населеного пункту Опитне, яке розташована на відстані приблизно 3 кілометри від Донецького аеропорту.