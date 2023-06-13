Не лише Бахмутський: на яких напрямках успішно наступають ЗСУ

Наші воїни впевнено просуваються вглиб фронту, звільняючи з-під окупації населені пункти. Останніми тижнями Сили оборони досягли чималих успіхів на Бахмутському напрямку.

Крім того, українські військові просунулись і на Торецькому напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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На скільки метрів просунулись ЗСУ

Станом на зараз наступ проводиться на Бахмутському напрямку, наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просування наших військ за минулу добу тут склало 250 метрів, а на Торецькому напрямку – українські війська просунулися на 200 метрів, – розповів Ковальов.

Речник додав, що на напрямках, де наші війська перебувають в обороні, жодної позиції не було втрачено. А російські окупанти тим часом здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектру озброєння та завдають авіаційні удари.

Військові мають успіхи на Запоріжжі

Ковальов підкреслив, що ЗСУ також мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку.

Так, в ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру.

Площа території, взятої під контроль ЗСУ, склала до трьох квадратних кілометрів.

Актуальні втрати Росії

За минулу добу росіяни втратили 470 одиниць особового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" скоротилась аж на 216 650 солдатів.

Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. Станом на 13 червня ЗСУ ліквідували: