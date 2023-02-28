В ISW переконані, що ЗСУ можуть здійснити "контрнаступ у стратегічно важливому регіоні": де саме
Джерело:ISW
Збройні Сили України готові до контрнаступу. Це може статися вже навесні 2023 року.
Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, наші військові припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на Півдні.
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Що відомо про можливий контрнаступ ЗСУ
Нещодавно заступник очільника ГУР МО Вадим Скібіцький заявляв, що українські війська будуть готові до контрнаступу навесні 2023 року, а українська стратегічна мета – розділити російський фронт між Кримом і материковою частиною Росії.
Скібіцький зазначив, що надання військової допомоги Заходу є одним з вирішальних факторів у визначенні термінів українського контрнаступу.
Західні офіційні особи та ЗМІ нещодавно висловили певний сумнів щодо спроможності українських сил вести контрнаступ і здатності Заходу надати довгострокову військову допомогу Україні.
Попередні оцінки ISW російських військових можливостей уздовж лінії фронту в Запорізькій області свідчать про те, що для України існують можливості для проведення контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні.
Коли розпочнуться вирішальні бої
- Нещодавно керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, коли будуть вирішальні бої у війні Росії проти України. Глава української розвідки заявив, що бойові дії наближаються до кінця.
- На його думку, вирішальними стануть середина й кінець весни.
- Буданов наголосив, що в України є лише одна умова перемоги – вихід на адміністративні кордони 1991 року.
- Глава ГУР МО додав, що у 2023 році завершиться війна перемогою України. За його словами, хороших новин варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.