Прорвали першу лінію оборони ворога: на Заході проаналізували успіхи ймовірного контрнаступу ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни та британська розвідка 9 та 10 червня опублікували оцінку воєнних дій в Україні. Вони відзначають прогрес операцій українських військ, а також неоднозначність дій окупантів.

Зокрема, фахівці відзначили просування захисників України на Сході держави. Мовиться, зокрема, й про воєнні дії під Бахмутом.

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Сили оборони мають тактичні успіхи

Так, за даними ISW, Сили оборони України мають певні успіхи в обмеженій контрнаступальній операції в Донецькій та Запорізькій областях. Там вони досягли тактичних успіхів. Загалом, за даними звіту організації, станом на 9 червня ЗСУ ведуть ці операції проти загарбників на чотирьох ділянках фронту.

За останні 48 годин значні українські операції відбувалися в кількох секторах східної та південної України. На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – український прогрес був повільнішим,

– зазначили британські розвідники.

У своєму висновку в ISW також відзначили й заяви офіційних осіб України. Так, вони напередодні публікації оцінки фахівців зазначали, що під Бахмутом є успішні просування українських військ на 1,2 кілометра.

Цікаво, що певні успіхи наземних атак українських військ на заході Запорізької області при цьому припустило й російське джерело.

При цьому, як зазначили аналітики Інституту вивчення війни, захисники нашої держави очікують втрат у техніці під час контрнаступу не лише з боку ворога. Це за даними ISW, визнали офіційні особи України.

Дії російських військ – неоднозначні

Щодо дій окупантів на українській землі, то в оцінці російської наступальної кампанії ISW розповіли й про оборону ворогів нашої держави. Так, у "міністерстві війни" країни-терористки зазначили, що загарбникам вдалося відбити локалізовані наземні атаки у районі Кремінної, що на Луганщині.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр при цьому зазначила, що російська пропаганда не просто так "розкручує тему наступу Збройних Сил України та масово виробляє інформаційні знищення українських військ". Серед інших причин ворог таким чином намагається деморалізувати українців і підняти бойовий дух власних сил.

Формувати впевненість та психологічну стійкість російських солдат пропагандисти намагаються тим, що ілюструють начебто влучні дії російської авіації, артилерії, протитанкістів тощо.

Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії. Фото та відео з масовими залишеннями позицій вояками Росії вже масово гуляє в інфополі. Тому СтратКом ЗСУ ще раз закликає бути уважними і не довіряти ворожій інформації,

– підкреслила Ганна Маляр.

Аналітики також зазначили, що дії російських військ та структура їхнього командування є нечіткими. Так, наприклад, розвідники Великої Британії відзначили надзвичайну активність ударів Росії по Півдню України, де "де повітряний простір більш відкритий" для країни-окупантки. Проте незрозуміло, чи були тактичні авіаудари Росії насправді ефективними.

Російські результати неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля,

– повідомили британські розвідники.

Також нечіткою є й структура російського командування, яке відповідальне за бойові дії на Півдні України. В ISW зазначили, що вона, ймовірно, дублює одна одну. Ба більше, незрозумілі й командні відносини між військовими керівниками, відповідальними за цей регіон. Мовиться про Герасимова, Романчука, Кузовлєва та Теплінського.

Росія намагається посилювати військове співробітництво з іншими державами

Також в ISW з посиланням на заяву Білого дому зазначили, що Росія продовжує поглиблювати своє співробітництво з Іраном. Зокрема, Іран допомагає країні-терористці у побудові заводу з виробництва безпілотників, який повинен появитися у Татарстані.

Це лише вкотре підкреслює, що попри західні санкції військове співробітництво між цими двома державами зростає.

Окрім Тегерану, Москва намагається посилювати співпрацю і з Китаєм. Так, за словами аналітиків, у п'ятницю, 9 червня, начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов обговорював з начальником об'єднаного відділу штабу Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі посилення російсько-китайського військової співпраці.