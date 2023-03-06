Ґрунт на Донбасі складний навіть улітку: як погода вплине на контрнаступ ЗСУ
Погода суттєво впливає на бойові дії будь-якої армії світу. Багнюкою не зможе проїхати ні гусенична, ні колісна техніка. Тому казати про якісь наступальні дії суходолом не варто.
Про це в ефірі 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Утім, він назвав ймовірні дати контрнаступу українських оборонців.
Дивіться також Допоможуть при контрнаступі на Півдні: військовий експерт про далекобійні снаряди ЗСУ
Коли погода стане союзником
Відносно спокійно рухатися суходолом можна після потепління, зазначив Олексій Гетьман. Ймовірно, це може бути можливим уже всередині квітня. Утім, є такі місця, де техніка може загрузнути навіть влітку.
"На Донбасі глиняна місцевість. Там вода не вбирається, вона висихає. Тому влітку були місця, де техніка грузла внизині і там дуже непросто. Там є певні нюанси наступу саме в цих місцях", – пояснив майор запасу.
Олексій Гетьман про дати контрнаступу ЗСУ: дивитись відео
Чи допоможе закордонна техніка
Олексій Гетьман згадав кадри з технікою, яка вже перебуває у Польщі і має відправитися в Україну. За його словами українські військові вже пройшли відповідну підготовку і вміють нею керувати.
"Наші люди вже навчені і можуть користуватися тими ж "Леопардами". Тобто ми готові цим озброєнням робити наступальні дії", – підтвердив Гетьман.
Коли саме може розпочатися контрнаступ
Спираючись на дані від українського ГУР, а також оцінки британської та американської розвідки, Олексій Гетьман називає приблизні дати на квітень – травень. Також є варіант на кінець травня – початок червня.
До цього нам треба тримати удар Росії, тримати оборону, знекровлювати ворога і далі ми готуємося до потужного наступу. Який він буде, де саме – ми можемо припускати, але я думаю це вже прописано по хвилинам у нашому Генеральному штабі. Ми всі цього чекаємо. Упевнений, все буде добре,
– резюмував ветеран російсько-української війни.
Контрнаступ України: думки
- Військовий експерт Роман Світан запевнив, що можливість нового прориву російської армії через український кордон нині зведена до нуля, натомість українська армія готується до контрнаступу.
- Британський генерал Річард Даннат зазначив, майбутні контрнаступальні операції Збройних Сил нашої держави будуть успішними, авторитет Путіна стане нульовим.
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що українська армія може здійснити контрнаступ навесні 2023 року – перейти в атаку у Запорізькій області.