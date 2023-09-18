Це буде, – Зеленський анонсував потужний прорив оборони росіян

Українські військові продовжують робити все можливе для того, щоб звільнити території від російських загарбників. Глава держави анонсував потужний прорив оборони російських загарбників.

В інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що на Сході просуватися вкрай складно. Щонайменше тому, що там стоять близько 200 тисяч російських військових.

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ЗСУ прорвуть лінію оборони Росії

Дехто не розуміє, що таке йти вперед, там де близько 200 тисяч військових Росії. Це на Сході держави. І це сьогодні відбувається. Так, усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми того дуже хочемо, прорвати лінію оборони. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений,

– зазначив він.

Водночас глава держави зазначив, що не може сказати, де це буде швидше. Він також зазначив, що є певні речі, про які він не може говорити публічно. Президент підкреслив, що знає, де "ми збираємося прорвати, і потужно прорвати".

"Дуже надіюся і вірю в наших воїнів, що це відбудеться", – додав він.

Ініціатива в руках ЗСУ