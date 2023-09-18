Це буде, – Зеленський анонсував потужний прорив оборони росіян
Джерело:CBS News
Українські військові продовжують робити все можливе для того, щоб звільнити території від російських загарбників. Глава держави анонсував потужний прорив оборони російських загарбників.
В інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що на Сході просуватися вкрай складно. Щонайменше тому, що там стоять близько 200 тисяч російських військових.
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ЗСУ прорвуть лінію оборони Росії
Дехто не розуміє, що таке йти вперед, там де близько 200 тисяч військових Росії. Це на Сході держави. І це сьогодні відбувається. Так, усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми того дуже хочемо, прорвати лінію оборони. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений,
– зазначив він.
Водночас глава держави зазначив, що не може сказати, де це буде швидше. Він також зазначив, що є певні речі, про які він не може говорити публічно. Президент підкреслив, що знає, де "ми збираємося прорвати, і потужно прорвати".
"Дуже надіюся і вірю в наших воїнів, що це відбудеться", – додав він.
Ініціатива в руках ЗСУ
- На цьому наголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що наші військові володіють ініціативою. Президент в інтерв'ю підкреслив, що нашим захисникам вдалося зупинити російський наступ, а також перейти в контрнаступ.
- Водночас глава держави зазначив, що "він не дуже швидкий". Попри це він заявив, що важливим є той факт, що військові щодня просуваються та звільняють територію від окупантів.
- Володимир Зеленський зазначив, що необхідно максимально звільнити територію країни та просуватися вперед. І це наші військові мають робити, навіть якщо мова йде про сотні метрів, адже не можна втрачати дорогоцінний час.
- Президента спитали про настання холодів. На що він закликав "забудьте про погоду і тому подібне". Глава держави підкреслив, що там, де ми не зможемо проїхати на броньованій машині – летимо. Якщо не вийде летіти, то можна буде послати безпілотники. Володимир Зеленський наголосив, що "ми не повинні давати Путіну перепочинку".