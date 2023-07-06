Уповільнення контрнаступу: Зеленський назвав дві мотивації, які не варто втрачати

Українські військові продовжують звільняти наші землі від російської окупації. Попри це, темпи контрнаступу дещо сповільнилися, оскільки росіяни заздалегідь облаштували кілька рубежів, щоб стримати український рух.

Про це під час пресконференції з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ розповів Володимир Зеленський. Попри це, він закликав не втрачати мотивацію та віру в Збройні Сили нашої держави, передає 24 Канал.

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Зеленський назвав 2 мотивації, що допоможуть контрнаступу

Глава держави наголосив, що росіяни весь час збільшують кількість своїх ліній замінувань на фронті. Саме тому у Збройних Сил нашої держави зростає потреба у кількості зброї, яка треба для звільнення.

"Коли була одна лінія замінування, нам потрібен був відповідний об’єм для військової деокупаційної операції. За час поки воно все йшло, зʼявився другий і третій рівень (три російські лінії оборони, рубежі й лінії мінування – 24 Канал). Ось вам і вся причина, чому щось уповільнюється", – наголосив Зеленський.

Попри це, він закликав не втрачати віру в українську армію та перемогу. Для того, аби прискорити наш рух, Зеленський назвав дві мотивації, які зможуть нам допомогти.

Перша мотивація в середині держави, бо не можна сидіти в окопі рік і чекати снаряди. Це демотивує будь-яку енергійну людину. І друга – не втратити мотивацію партнерів,

– зауважив президент.

Він підкреслив, що саме ці дві причини призведуть до деокупації наших територій. Крім цього, він застеріг, що якщо ми втратимо один з цих двох елементів, то втратимо ініціативу на полі бою.

Зеленський також висловився щодо затягування війни

Український очільник зазначив, що серед усієї маси російської дезінформації щодо цієї війни є кілька особливо абсурдних, небезпечних тверджень. Він наголосив, що серед них є твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю чи санкціями, буцімто робить цю війну довшою та нібито не допомагає відновити безпеку.

Президент України спростував ці наративи російської пропаганди. Він зауважив, що зброя навпаки прискорює нашу перемогу.

"Реальність говорить сама за себе: чим більше зброї ми отримуємо, і чим сучасніша вона – тим чіткіші контури нашої перемоги", – запевнив Зеленський.

Глава держави запевнив, що оборонна підтримка – це дійсно порятунок свободи. Адже вона збільшує простір свободи й нормального життя наших людей. Наостанок він подякував Болгарії за те, що країна "перебуває на світлому боці історії", зокрема в оборонній співпраці.

Зеленський прибув з офіційним візитом у Болгарію