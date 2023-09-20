Чи можливий великий прорив у контрнаступі ще цього року: прогноз Зеленського

Контрнаступ України триває. Однак чи буде великий прорив цього року – наразі невідомо.

Збройні Сили України досягнуть більших успіхів на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Важливо Україна зламала ініціативу Росії на Сході, – Зеленський про ситуацію на фронті

Чи можливий великий прорив у контрнаступі ще цього року

Український президент оцінив контрнаступ ЗСУ. Він підтвердив, що наступ йде повільніше, ніж очікувалося.

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На питання, чи можливий цього року великий прорив, Зеленський відповів: "Думаю, насправді ніхто не знає".

Втім, за словами президента, цього року нашим військовим все ж таки вдасться досягти успіху на окремих ділянках.

Але я думаю, що ми матимемо більше успіху,

– наголосив Зеленський.

Зеленський анонсував потужний прорив оборони росіян

Нагадаємо, що днями глава держави анонсував потужний прорив оборони російських загарбників. Володимир Зеленський наголосив, що на Сході просуватися вкрай складно. Щонайменше тому, що там стоять близько 200 тисяч російських військових.

"Дехто не розуміє, що таке йти вперед, там де близько 200 тисяч військових Росії. Це на Сході держави. І це сьогодні відбувається. Так, усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми того дуже хочемо, прорвати лінію оборони. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений", – сказав український лідер.

Зеленський зазначив, що є певні речі, про які він не може говорити публічно. Президент підкреслив, що знає, де "ми збираємося прорвати, і потужно прорвати".

"Дуже надіюся і вірю в наших воїнів, що це відбудеться", – додав він.