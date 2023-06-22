Дехто хоче вже, дехто – за тиждень, – Зеленський про тиск партнерів щодо успіхів контрнаступу

Контрнаступ ЗСУ продовжує набирати обертів. Володимир Зеленський розповів, чи тиснуть на Україну міжнародні партнери.

Спілкуючись з журналістами, глава держави зауважив, що є й ті, хто очікує "голлівудського кіно". Водночас він наголосив, що у випадку з контрнаступом немає "початку сюжету", а є лише фінал – перемога.

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Думки щодо контрнаступу розбігаються

Дехто хоче і очікує (результатів контрнаступу – 24 Канал) дуже сильно, а дехто хоче чогось такого, як в голлівудському кіно, але це по-іншому відбувається. Тут немає початку сюжету, тут є тільки фінал, а в фіналі буде перемога,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, деякі партнери думають, що Україна наразі не може розповідати про контрнаступ. Є ті, хто припускає, що він почнеться за тиждень, а є ті, хто вважає, що "нам потрібен ще місяць і будуть дуже великі результати". Правда, є й ті, на чию думку наші військові почали контрнаступ ще місяць тому.

Дуже висока ціна за ті чи інші висновки або намагання вплинути на нас – коли починати щось, коли продовжувати, куди йти. А на вагах – життя людей. Від думки будь-якої держави або намагань тиснути, при всій повазі, не буде нічого залежати,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що наші військові просуватимуться полем бою. І робитимуть це так, як вважатимуть правильним.

США продовжують підтримку України

Володимир Зеленський в інтерв'ю також зазначив, що вдячний як Джо Байдену, так і Конгресу та двопартійній підтримці України. Він зауважив, що існують різні меседжі щодо того, чи зменшувати допомогу нашій державі. Попри це, коли українці сідають за стіл перемовин зі своїми партнерами: демократами або республіканцями, загалом Конгресом, то "вони завжди об'єднані у підтримці України".

Глава держави не береться прогнозувати, скільки ще зможуть нам допомагати партнери. Україна вірить їм, бо вони – наші союзники. Водночас ми працюємо над тим, щоб можна було розраховувати і на себе. Для цього "багато чого запустили, будуємо, виробляємо ту чи іншу зброю".

Втім, підкреслює Зеленський, цього все одно замало. Слід розуміти, що Росія завжди живе війною. Нашу державу все ще хоче окупувати країна, яка у 40 разів більша. І Україні в цьому випадку надзвичайно необхідна підтримка від партнерів.