Винні не тільки російські ЗМІ: Зеленський пояснив, як інформація заважає контрнаступу

Партнери України передають все більше зброї для майбутнього контрнаступу ЗСУ та допомагають військовим нашої держави опановувати західне озброєння. Відтак їх також цікавить, коли розпочнеться довгоочікуваний контрнаступ на росіян.

Однак наступальна операція на окупантів залежить не лише від бойової та броньованої техніки, а й від інформаційних загроз, які несуть деякі публікації преси світу. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналістам іноземних медіа.

Варте уваги Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Інформація у ЗМІ може впливати на дати контрнаступу

Президент України підкреслив, що інформація, яка не допомагає ЗСУ, виходить не лише у російській пресі.

Контрнаступ, як я вже сказав, залежить не тільки від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка – це одна зі складових наступальної операції. Іноді існують інформаційні загрози … іноді є інформація, яка виходить в тій чи іншій пресі. І це, на жаль, не тільки російська преса. І я вважаю, що ця інформація не допомагає,

– сказав Володимир Зеленський.

Однак при цьому він підкреслив, що навіть якщо така інформація з'являтиметься щоденно, вона не зупинить наступ українських захисників на загарбників.

"Нас все це не зупинить, ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але ось такі речі, зайва інформація – неважливо, яка вона та наскільки вона фейкова чи правдива – все це впливає. І хочу підкреслити – це точно не допомагає, точно", – наголосив президент.

Окупанти втрачають мотивацію щоденно

Також президент поділився думками щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ, а також тим, які настрої витають в лавах загарбників. Так, попри те, що успіх контрнаступу залежить від багатьох факторів, Зеленський не сумнівається у ньому. Він підкреслив, що військові України йтимуть вперед незалежно від того, вирішать окупанти зберегти свої життя втечею чи ні.

У будь-якому випадку ми повинні з вами зрозуміти, що російські війська з кожним днем зменшуються. Те, що вони набирають якихось людей, які не вміють воювати – це не про війська, це про їх народ. Їм не шкода втрачати свої життя, це їхній вибір, вони вибрали керівника, а він вибрав їх, скажімо так, залишити в українській землі,

– сказав президент.

Він наголосив, що сьогодні переважно загарбники демотивовані. Ба більше, свою мотивацію вони втрачають з кожним днем: "Ми чуємо, як вони бояться нас. Ми чуємо, як вони не хочуть воювати. Ми чуємо, що вони бояться, що якщо вони будуть бігти – їх розстріляє їхнє керівництво. Чому вони бояться? Тому що вони це бачили".

Вони розстрілюють своїх людей. Ну що ж, вони нам допомагають, що я можу сказати. Це їх вибір, це вони обрали війну і прийшли до нас,

– сказав Зеленський.

На думку Володимира Зеленського, окупанти щодня слабшатимуть, що лише збільшуватиме шанси на успіх української армії. Також сьогодні видно, як нахабство росіян, їхня наполегливість йти у бій, переходять у страх. Зокрема, вони змінили тактику і замість наступу думають про оборону, що є іншою хвилею війни.

"Сьогодні вони закопуються, як то кажуть, вони роблять оборонні рубежі тощо. Це буде складно для нас, буде дуже непросто. Але це вже друга частина. Це частина, в якій ми збираємось забрати ініціативу в цій війні", – підсумував український президент.