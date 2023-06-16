Без другої хвилі навряд чи завершимо, – Жданов розповів, яким може може бути контрнаступ ЗСУ

ЗСУ готуються до контрнаступу та деокупації Півдня зокрема. Головне завдання українських захисників – від Дніпра у напрямку Волноваха – Маріуполь пробити коридор до Азовського узбережжя.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, без другої хвилі контрнаступу навряд чи ЗСУ повністю завершать активні бойові дії з виходом на кордон 1991 року.

Дивіться також "День Д" чи операція "Кобра": три неочевидні думки про те, від чого залежатиме наступ України

"Думаю, що без другої хвилі контрнаступу навряд чи ми повністю завершимо активні бойові дії з виходом на кордон 1991 року. Тому потрібно дочекатись його початку, щоб у нас був наявний матеріал, з якого ми зможемо робити висновки", – вважає він.

Деокупація Півдня

На думку Жданова, що звільнення Південного напрямку може тривати декілька місяців. Усе залежить від стійкості оборони росіян. Висновки можна буде робити після двох – трьох днів бойових дій.

Наскільки буде стійка оборона, наскільки російські війська будуть спроможні чинити опір – це головний показник тривалості або ймовірної успішності нашого контрнаступу,

– підкреслив військовий експерт.

Жданов про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Головна перепона для просування ЗСУ

Військовий експерт припустив, що стати на заваді просуванню ЗСУ може шалена замінованість тимчасово окупованих Росією територій України. Мінні поля знижують темп наступу.

На цьому етапі наші війська – найбільш приваблива ціль для російської артилерії та авіації. Головна перепона на нашому шляху – це мінні поля у поєднанні з інженерними загородженнями. Мовиться про протитанкові рови, бетонні надовби. Їх треба розчищати, розміновувати, а це час. У наступі цей час може коштувати дуже дорого,

– пояснив Жданов.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини