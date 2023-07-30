ЗСУ підійшли до першої лінії: військовий оцінив загрозу від оборонних споруд ворога

Українські військові наблизились до першої лінії оборони російських окупантів. Захисники мають можливості для подолання оборонних споруд ворога.

Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, усі методи росіян застарілі, в обороні зокрема.

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"Росіяни живуть у наративах Першої, у кращому випадку – Другої світової війни. Вони вважають, що сучасну армію можна зупинити "зубами дракона"", – зазначив Гетьман.

Як відомо, "зуби дракона" – це пірамідальні бетонні споруди, призначені перешкоджати руху противника. Широко застосовувались у часи Другої світової війни.

Раніше в мережі з'явилось відео, як ЗСУ долають російські "зуби дракона":

Мінно-загороджувальні поля

Росіяни перебільшили в кілька разів норму замінування окупованих територій. Розмінування займає багато часу – ще й під ворожими артобстрілами. Однак українські захисники здатні подолати й такі перешкоди.

Про це свідчить, зокрема, звільнення Старомайорського на Донеччині. З огляду на тотальне мінування місцевості навколо операція була унікальною.

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