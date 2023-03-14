Після величезних втрат: що Росія може протиставити контрнаступу ЗСУ

Окупанти не можуть вести активні наступальні дії на всіх 5 напрямках. Вони все ще сподіваються захопити Вугледар.

Про це 24 Каналу розповів Ігор Романенко – генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт. За його словами, усі плани росіян блискавично руйнують успішними воєнними операціями ЗСУ.

Дивіться також На війні є багато хорошого, – Павло Вишебаба про подвиги побратимів, які хоче описати у книзі

Росія втрачає запал

Ігор Романенко наголосив, що президенту Росії Владіміру Путіну, звісно, не подобаються поразки його армії у війні з Україною. До того ж РФ активно веде і космічну, і агентурну розвідку.

На його думку, російські військові тішили себе надіями прорахувати, скільки у них є часу.

У зв'язку з цим, намагалися підготувати і провести наступ, який відбувається на всій лінії ведення бойових дій – більше як 1200 кілометрів активних дій з початку року, але запізнилися і почали його з кінця січня,

– пояснив він.

Військовий експерт повідомив, що Росія змогла мобілізувати 500 тисяч осіб, з яких 300 тисяч відправила на фронт, а решту продовжує готувати.

"Але забезпечити в необхідній кількості, щоб проводити наступальні дії такого рівня, як вони зараз роблять на всіх 5 напрямках, вони не спроможні", – переконаний він.

За словами Романенка, саме тому росіяни намагаються тиснути на Кремінну та Вугледар.

Ігор Романенко розповів про плани ворога біля Вугледару: дивіться відео

ЗСУ відмінно відпрацьовують по ворогу

Військовий експерт зауважив, що активно діяти на 5 напрямках у росіян все одно не вийде. Як свідчення цього – розбиття окупантів під Вугледаром українськими військовими. До того ж ЗСУ знищили найбільшу кількість ворожої бронетехніки на цьому напрямку.

Розвідка говорить і наша, і наших союзників, що через Маріуполь намагаються перекидати сучасну бронетехніку, але знов на Вугледар,

– пояснив він.

Романенко розказав, що росіяни прагнуть активізуватися ще і на Лиманському напрямку з району Кремінної, Торецька.

"І там по тих напрямках просування противника відбувається найбільше", – додав він.

На його думку, там ворог прагне створити котли, як це відбувається в Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці. Це робиться через відсутність змоги планувати операцію оперативного рівня.

"Питання наше полягає в тому, щоб вистояти цей найскладніший місяць у проведенні оборонних дій, накопичити стратегічні резерви і організувати наступальні дії, про які так довго йдеться", – переконаний він.

Військовий експерт пояснив, що у росіян нічого не вийде.

Ситуація у Вугледарі: основне