Контролюватимуть депутатів і журналістів: у Раді хочуть посилити карантинні обмеження

У Верховній Раді мають на меті посилити карантинні обмеження. Віповідне рішення ухвалюватимуть через погіршення епідемічної ситуації в Україні.

Найближчим часом внесуть на голосування постанову щодо відвідування парламенту.

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Депутати, преса та інші зможуть заходити до Ради та комітетів за наявності таких документів:

сертифіката про вакцинацію;

довідки, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

ПЛР-теста, який дійсний 3 дні.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли – 2 428 518 осіб;

одужали – 2 273 382 громадян;

померли – 57 526 пацієнтів.

За даними МОЗ, станом на ранок 6 жовтня 11 областей Україні відповідають помаранчевій зоні адаптивного карантину.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що декілька областей уже наступного тижня можуть перейти до червоної зони.