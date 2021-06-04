Інтерпол розшукував за тяжкі злочини: контррозвідка СБУ затримала росіянина

Фахівці з контррозвідки СБУ затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол. Чоловікові інкримінують вчинення тяжких злочині.
У СБУ розповіли, що "зловмисник перебував у міжнародному розшуку з грудня 2020 року". За даними правоохоронців, "він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування".
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Контррозвідка СБУ затримала громадянина Росії, якого розшукував Інтерпол,
– мовиться у повідомленні.
Наразі у СБУ очікують "надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності".
Операції СБУ: останні новини
- Контррозвідка СБУ затримала мешканця Донеччини, якого завербували проросійські бойовики. Чоловік повідомляв окупантам про місця дислокації та режим охорони об'єктів СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, Міноборони та Держприкордонслужби на території Донецької області.
- Окрім того, СБУ викрила злочинне угруповання, яке працювало над створенням незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області.