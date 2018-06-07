Концерт Макса Барських в Іспанії зупинила поліція: несподівана причина

Популярний співак Макс Барських став причиною правопорушення. Відтак його виступ на іспанському острові Ібіца зупинила поліція.

Співак Макс Барських має значну популярність. Окрім українців, його музику полюбляють і за кордоном. Відтак під час гастролей артист відвідує багато держав, де на нього чекають юрби прихильників. Не відмовляється Макс Барських і від виступів на приватних вечірках.

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Так, один із закритих виступів надовго запам'ятається українцю. На іспанському острові Ібіца вечірку за участю Макса Барських зупинила тамтешня поліція. Причиною цього стала порушення закону, повідомляє ТСН.

Прихильники Макса Барських настільки схвильовано зустріли артиста, що упродовж усього виступу захоплено кричали. Організатори не врахували, що можуть порушити встановлені норми. Відтак на шум приїхали правоохоронці, які зупинили концерт через порушення закону про дотримання тиші в громадських місцях. Згідно з документом, за перевищення допустимого рівня шуму винуватці повинні понести адміністративне покарання. Організатори вечірки оплатили штраф, однак не змогли відновити виступ Макса Барських.