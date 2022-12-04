У Росії відхрестилися від розсилки українським посольствам "кривавих" посилок

Низка українських посольств у різних країнах отримала пакунки із закривавленими рештками тварин. У Росії заявляють, що не причетні до цього.

Журналісти CNN звернулися за коментарями до керівника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. Остання написала лише одне слово – "психи".

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У Росії відхрещуються від конвертів з очима тварин

Пригожин заявив, що не має жодного відношення до посилок з рештками тварин, які отримала низка українських посольств у різних країнах. Мовляв, найманці з ПВК "Вагнера" ніколи не займатимуться такими хамськими та дурними витівками.

Подумайте, що це за божевілля, коли якісь хулігани надсилають листи з бомбами або інші образливі речі, яке це має відношення до ПВК "Вагнера",

– заявив очільник російських найманців.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, посольства нашої держави отримували листи, які містили:

вибухівку,

фальшиві бомби,

частини тварин, зокрема, очі корів та свиней.

За його словами, ця кампанія була спрямована на те, щоб посіяти страх.

"Я відчуваю спокусу назвати відразу Росію, тому що в першу чергу ви повинні відповісти на питання, кому це вигідно", – зазначив міністр.

Він додав, що, можливо, росіяни відповіли терором на той дипломатичний жах, який Україна їм влаштувала на міжнародній арені.

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Терор небезпечними посилками триває вже кілька днів

У руках коменданта посольства України в Мадриді 30 листопада вибухнув підозрілий конверт. Чоловік зазнав незначних поранень. Однак потрапив у лікарню.

Сам посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зауважив, що лист адресувався йому. Однак кореспонденція викликала підозру, тому вона спершу потрапила до рук іншого працівника відомства. Вибух розслідують як теракт. Подібні відправлення також отримали:

компанія Instalaza, яка займається виготовленням зброї,

авіабаза Торрехон-де-Ардос,

Міноборони Іспанії,

посольство США в Іспанії.

Окрім цього, 24 листопада посилку з бомбою надіслали прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу.