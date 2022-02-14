Подякував США за макрофінансову допомогу, – Кулеба поговорив з Блінкеном
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Глава МЗС України Дмитро Кулеба поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати домовились координувати зусилля задля захисту України від агресора.
Про деталі перемовин глава МЗС розповів у соцмережах. Кулеба, як представник офіційного Києва, подякував Сполученим Штатам за допомогу та підтримку.
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Дипломати обговорили діяльність СММ ОБСЄ
Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії,
– зазначив Кулеба.
Зазначимо, що напередодні з президентом США Джо Байденом провів телефонні перемовини глава України Володимир Зеленський. Лідери країн розмовляли близько години.
Раніше Байдену подякував за підтримку і Зеленський
Зеленський також подякував Байдену за підтримку України і запросив його до Києва. Глави держав обговорили можливі санкції проти Росії, а також енергетичну та фінансову стійкість України.
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Останні заяви Блінкена щодо можливої ескалації в Україні:
- 12 лютого Ентоні Блінкен поспілкувався телефоном зі Сергієм Лавровим. Глава МЗС держави-агресорки звинуватив Блінкена у "пропагандистській кампанії" проти Росії.
- Ввечері 11 лютого голова Держдепу спілкувався з Дмитром Кулебою. Він запевнив українського міністра, що готовий до рішучих дій.
- Раніше держсекретар закликав американців покинути територію України.
- Також дипломат наголошував, що США розглядають додаткову фінансову допомогу Україні.
Дивіться відео про деталі розмови Байдена та Зеленського:
Текст публікації Дмитра Кулеби:
Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.