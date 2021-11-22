Корабель з американськими катерами для України увійшов в Чорне море: перші фото, відео

Корабель з американськими патрульними катерами типу Island прямує в Україну. 22 листопада він увійшов у Чорне море й звідти направлятиметься до Одеси.

Катери перевозять на борту американського суховантажного корабля Ocean Grande. Це – військова допомога США для України.

Раніше Українські ВМС провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО: потужні фото

Цим катерам вже присвоїли нові назви

Зазначимо, що катери типу Island оснащені автономною артилерійською установкою й двома кулеметами. Вони розвивають швидкість до 29,5 вузлів й можуть долати відстань до 5,3 тисяч кілометрів. Катерам, які везуть з Балтимора в Одесу, вже присвоїли нові назви – "Суми" і "Фастів". Вони мали б надійти в Україну ще влітку 2021 року, але цей процес затягнувся.

Про те, що корабель Ocean Grande увійшов в акваторію Чорного моря свідчать дані з сайту Marine Traffic. Відповідні фото та відео опублікували на твітер-сторінці, яка відстежує рух суден через протоку Босфор.

Перші патрульні катери "Слов'янськ" та "Старобільськ" прибули зі США в Україну ще у жовтні 2019 року. Перед цим вони успішно пройшли низку випробувань й подолали тисячі миль до Одеського порту. Ще один катер Збройних сил України назвали на честь загиблого героя В'ячеслава Кубрака.