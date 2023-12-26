Залишився лише залізний каркас, – Повітряні сили про масштаби ураження корабля "Новочеркаськ"
Українська тактична авіація вдарила по російському десантному кораблю "Новочеркаськ". У Повітряних силах ЗСУ прокоментували масштаби ураження ворожого судна.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 24 Каналу заявив, що від корабля окупантів залишився каркас. Він додав, що росіяни самі демонструють фото, наскільки це судно здатне називатися "кораблем". Зазначимо, що "Новочеркаськ" вразили вночі у Феодосії.
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"Корабель уже зрештою красується на світлинах по всіх соцмережах. Точніше те, що від нього залишилося. Там один залізний каркас фактично", – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.
Ігнат додав, що, якщо був такий серйозний вибух, то, можливо, усе, що було поруч, також має певні пошкодження. Унаслідок вибуху була потужна пожежа. Відомо, що їздило багато карет швидкої допомоги.
Тобто однозначно й екіпаж зазнав відповідних пошкоджень. Сподіватимемося, що максимального ефекту досяг цей удар,
– зазначив Юрій Ігнат.
Водночас він закликав дочекатися офіційних заяв та, можливо, супутникових знімків. Усе, аби можна було подивитися, що сталося.
ЗСУ вдарили по російському кораблю: головне
- Повітряні сили ЗСУ вдарили по російському десантному кораблю "Новочеркаськ" вночі 26 грудня. Для атаки використали крилаті ракети.
- Таке вороже судно призначене для перекидання морем вантажів та військ. А також – висадки морського десанту.
- Міноборони країни-агресорки визнало ураження корабля. Росіяни заявили, що буцімто "бавовна" у Феодосії – наслідок "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".
- Так звана окупаційна "влада" Криму заявила, що під час атаки по місту нібито загинула одна людина. Ще двоє – зазнали поранень. Також пошкоджені будівлі. Однак як повідомили кримські пабліки, кількість жертв унаслідок атаки по кораблю може сягати десятків – як загиблими, так і пораненими.
- Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що, цілком ймовірно, був пошкоджений ще один російський корабель.