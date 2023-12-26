Залишився лише залізний каркас, – Повітряні сили про масштаби ураження корабля "Новочеркаськ"

Українська тактична авіація вдарила по російському десантному кораблю "Новочеркаськ". У Повітряних силах ЗСУ прокоментували масштаби ураження ворожого судна.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 24 Каналу заявив, що від корабля окупантів залишився каркас. Він додав, що росіяни самі демонструють фото, наскільки це судно здатне називатися "кораблем". Зазначимо, що "Новочеркаськ" вразили вночі у Феодосії.

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"Корабель уже зрештою красується на світлинах по всіх соцмережах. Точніше те, що від нього залишилося. Там один залізний каркас фактично", – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат додав, що, якщо був такий серйозний вибух, то, можливо, усе, що було поруч, також має певні пошкодження. Унаслідок вибуху була потужна пожежа. Відомо, що їздило багато карет швидкої допомоги.

Тобто однозначно й екіпаж зазнав відповідних пошкоджень. Сподіватимемося, що максимального ефекту досяг цей удар,

– зазначив Юрій Ігнат.

Водночас він закликав дочекатися офіційних заяв та, можливо, супутникових знімків. Усе, аби можна було подивитися, що сталося.

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