У Росії бідкаються про атаку на ракетний корабель на повітряній подушці "Самум"

Російський флот у Чорному морі продовжує зазнавати уражень та мати величезні втрати. Так, у країні-агресорці поскаржилися про те, що їхній ракетний корабель "Самум" атакував "безекіпажний катер".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Окупанти кажуть, що це судно перебувало на повітряній подушці Чорноморського флоту, передає 24 Канал.

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У міністерстві оборони країни-агресорки зазначили, що буцімто була спроба атаки на їхній корабель "Самум", який перебував на той момент в акваторії Чорного моря. Загарбники зазначили, що цей невідомий "безекіпажний корабель" нібито знищили зі штатної зброї корабля.

Наразі достеменно невідомо, чи зазнало це судно окупантів уражень. Крім того, російські пропагандисти не повідомляли, чи є поранені серед членів екіпажу внаслідок цієї "атаки".

У телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначили, що цю атаку на російське судно, ймовірно, здійснили Збройні Сили нашої держави. Там також нагадали, що малий ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" вийшов із Севастополя 14 вересня, щоб "боротися із ворожими безпілотниками".

Зрештою у "Кримському вітрі" розповіли, що це судно не є ракетоносієм "Калібрів". Крім цього, автори телеграм-каналу зауважили, що цей корабель "є мішенню" і незабаром має бути уражений чи знищений.

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