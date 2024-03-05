Скоро залишаться тільки гумові банани: окупанти ниють через знищення "Сергія Котова"

Україна здійснила чергову успішну атаку на Чорноморський флот Росії, внаслідок якої знищила корабель "Сергій Котов". Однак, росіянам такі новини не припали до душі.

Корабель "Сергій Котов" не пережив ранок 5 березня. Спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 знищив "Котова" морськими дронами.

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Реакція росіян на знищення судна "Сергій Котов"

"Здобиччю" дронів Magura V5 у ніч на 5 березня став патрульний корабель "Сергій Котов".

В Росії бідкаються на те, що цьому російському кораблю не вдалося пережити цю атаку.

У російських окупантів повідомлення про втрату "Котова" викликало традиційне ниття про те, що такими темпами від Чорноморського флоту їхнього "вєлікого государства" незабаром нічого не залишиться.

Вони навіть почали робити припущення, що робитимуть їхні моряки. Так, за словами окупантів, російським морякам доведеться виходити у море на надувних плавзасобах. Вибір їх впав на "катамарани і гумові банани".

Росіяни ниють через знищення корабля "Сергій Котов" / Фото російський телеграм-канал

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Повідомлення українських спецслужб про знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов" вночі 5 березня викликало неабиякий резонанс у російських пабліках.

Деякі росіяни навіть ставлять під сумнів вже очевидний факт щодо знищення судна "Сергій Котов".

Реакція росіян на знищення корабля "Сергій котов" / Скриншот з росмедіа

Російські військові блогери також вирішили висловитися про атаку на їхній корабель, однак слова підібрати їм було важко. Так, вони запропонували хід дій для Чорноморського флоту. Вони пропонують його не мучити і просто евакуювати його з Чорного моря.



Російські мілблогери дають рекомендації для Чорноморського флоту Росії / Скриншот з російського телеграм-каналу

Яка кількість росіян загинула на кораблі "Сергій Котов"

Внаслідок ураження корабля загинули 7 членів екіпажу і ще 6 отримали поранення.

У ГУР повідомили, що на кораблі також перебували ще 52 члени екіпажу, яких ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сергія Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", – поіронізували в ГУР.