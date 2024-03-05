Декого точно витягали з води, – Плетенчук про долю екіпажу "Сергія Котова"
Російський корабель "Сергій Котов" 5 березня відправився на дно Чорного моря. Разом з судном могли ліквідувати й екіпаж, однак інформація про загиблих та постраждалих ще уточнюється.
В ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук припустив, якою могла бути доля екіпажу "Серія Котова". Він додав, що пошуково-рятувальна операція справді проводилася, передає 24 Канал.
До теми Затоплена надія російської ППО: що відомо про знищений російський корабель "Сергій Котов"
Що сталося з екіпажем "Сергія Котова"
Плетенчук заявив, що наразі вся інформація щодо загиблих та поранених російських моряків, які могли бути на борту "Сергія Котова", верифікується. Водночас він додав, що з огляду на те, що ці події відбувалися у темний час доби, до того ж температура води дуже низька і ті пошкодження, які виникли внаслідок вогневого впливу отримав цей корабель, безперечно не свідчать про те, що більшість екіпажу могла врятуватися.
Пошуково-рятувальна операція проводилася. Деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали. Скоріш за все втрати там досить серйозні. Вся інформація верифікується. Це одне з найскладніших завдань щодо верифікації, тому що, звісно, ворог приховує всі ці втрати,
– наголосив Плетенчук.
Він також додав, що окрім корвета та російського екіпажу, ймовірно, був знищений і гелікоптер, який мав бути на борту. Як пишуть у мережі, можливо, мовиться про корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29.
ГУР спільно з ВМС успішно знищили "Сергія Котова"
- Уночі 5 березня спецпідрозділ ГУР "Group 13" разом з ВМС та за підтримки Мінцифри атакував російський патрульний корабель "Сергій Котов". Дрони Magura V5 уразили корвет біля Керченської протоки, у територіальних водах України.
- Як розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, "Сергій Котов"- одне з найновіших суден окупантів. Його вартість сягає близько 65 мільйонів доларів.
- У ГУР також опублікували розмову окупантів після ураження корвета "Сергій Котов". Деталі потоплення судна на перехопленому записі озвучив командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району Росії, у чиєму підпорядкуванні, власне, і перебував патрульний катер. За словами окупантів, "Сергій Котов" ніс "бойове чергування з протиповітряної оборони", атакували його близько 00:50 5 березня, коли на ньому був вертоліт та різне озброєння.