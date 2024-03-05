Декого точно витягали з води, – Плетенчук про долю екіпажу "Сергія Котова"

Російський корабель "Сергій Котов" 5 березня відправився на дно Чорного моря. Разом з судном могли ліквідувати й екіпаж, однак інформація про загиблих та постраждалих ще уточнюється.

В ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук припустив, якою могла бути доля екіпажу "Серія Котова". Він додав, що пошуково-рятувальна операція справді проводилася, передає 24 Канал.

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Що сталося з екіпажем "Сергія Котова"

Плетенчук заявив, що наразі вся інформація щодо загиблих та поранених російських моряків, які могли бути на борту "Сергія Котова", верифікується. Водночас він додав, що з огляду на те, що ці події відбувалися у темний час доби, до того ж температура води дуже низька і ті пошкодження, які виникли внаслідок вогневого впливу отримав цей корабель, безперечно не свідчать про те, що більшість екіпажу могла врятуватися.

Пошуково-рятувальна операція проводилася. Деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали. Скоріш за все втрати там досить серйозні. Вся інформація верифікується. Це одне з найскладніших завдань щодо верифікації, тому що, звісно, ворог приховує всі ці втрати,

– наголосив Плетенчук.

Він також додав, що окрім корвета та російського екіпажу, ймовірно, був знищений і гелікоптер, який мав бути на борту. Як пишуть у мережі, можливо, мовиться про корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29.

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