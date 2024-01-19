Розслідувачі показали знімки, що підтверджують затоплення в Севастополі корабля типу "Тарантул"
Джерело:InformNapalm
Корабель проєкту 205П "Тарантул" таки затонув у Севастопольській бухті. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані міжнародними розслідувачами.
На кадрах видно, що російський корабель затонув у період з 29 по 30 грудня 2023 року. Перед цим про затоплення корабля типу "Тарантул" в Севастополі заявили партизани "Атеш".
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Що відомо про затоплення корабля типу "Тарантул"
За даними джерел міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей факт (затоплення – 24 Канал) підтверджується також супутниковими знімками,
– заявили розслідувачі.
Вони порівняли супутникові знімки та дані з HUMINT-джерел InformNapalm у Севастополі та зазначили, що затоплення корабля відбулося, ймовірно, протягом 29 – 30 грудня 2023 року.
Розслідувачі додали, що 29 грудня 2023 року орієнтовно о 12 годині місцеві мешканці у соціальних мережах писали, що чули гучні вибухи, проте жодних офіційних коментарів так звана окупаційна "влада" Севастополя не надавала. Відомо, що звук вибухів був таким, що в центрі Севастополя у вікнах дрижали шибки.
Тобто, розслідувачі припускають, що саме 29 – 30 грудня ЗСУ успішно атакували російський корабель в акваторії Севастополя.
У Севастополі пішов під воду корабель типу "Тарантул"
Що говорили партизани "Атеш" про сторожовий корабель типу "Тарантул"
- 18 січня партизани "Атеш" заявили, що в тимчасово окупованому Севастополі в Криму затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". За даними партизанів, його уразили морськими дронами декілька тижнів тому.
- Затонулий корабель розташований, за даними партизанів, на пристані бухти "Графська" за координатами 44.615763, 33.587110.
- Згодом партизани уточнили, що Росія вкрала цей корабель у 2014 році та використовувала в бойових цілях.