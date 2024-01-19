Розслідувачі показали знімки, що підтверджують затоплення в Севастополі корабля типу "Тарантул"

Корабель проєкту 205П "Тарантул" таки затонув у Севастопольській бухті. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані міжнародними розслідувачами.

На кадрах видно, що російський корабель затонув у період з 29 по 30 грудня 2023 року. Перед цим про затоплення корабля типу "Тарантул" в Севастополі заявили партизани "Атеш".

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Що відомо про затоплення корабля типу "Тарантул"

За даними джерел міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, цей факт (затоплення – 24 Канал) підтверджується також супутниковими знімками,

– заявили розслідувачі.

Вони порівняли супутникові знімки та дані з HUMINT-джерел InformNapalm у Севастополі та зазначили, що затоплення корабля відбулося, ймовірно, протягом 29 – 30 грудня 2023 року.

Розслідувачі додали, що 29 грудня 2023 року орієнтовно о 12 годині місцеві мешканці у соціальних мережах писали, що чули гучні вибухи, проте жодних офіційних коментарів так звана окупаційна "влада" Севастополя не надавала. Відомо, що звук вибухів був таким, що в центрі Севастополя у вікнах дрижали шибки.

Тобто, розслідувачі припускають, що саме 29 – 30 грудня ЗСУ успішно атакували російський корабель в акваторії Севастополя.



У Севастополі пішов під воду корабель типу "Тарантул"

Що говорили партизани "Атеш" про сторожовий корабель типу "Тарантул"