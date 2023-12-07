Так і не запустив жодну ракету, – ВМС про проблеми Росії з найновішим кораблем "Циклон"

Станом на зараз у Чорному морі поблизу Севастополя стоїть найновіший корабель "Циклон" проєкту "Каракурт". Він є носієм ракет типу "Калібр", проте ще жодного разу не брав участі у пусках.

"Циклон" навіть не здійснював пуски ракет під час випробувань. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Чи використовують росіяни "Циклон" для пусків "Калібрів"

Після успішних атак на Чорноморський флот Росії в тимчасово окупованому Криму, ворог почав базувати свої ракетоносії у Новоросійську. Втім, ракети типу "Калібр" можуть зберігатися й на півострові. Зокрема, за заряджання крилатих ракет поблизу Криму відповідає судно "Адмірал Макаров". Як заявив Плетенчук, окупанти дуже ризикують, коли заходять у Чорне море для перезаряджання.

Що стосується малого ракетного корабля "Циклон" проєкту "Каракурт", то нині він базується у Севастополі. Плетенчук наголосив, що це найновіше судно з тих, які окупанти взяли в стрій. Речник ВМС уточнив, що загалом росіяни планували передати 6 одиниць на озброєння, але усе пішло не за планом.

Хоча "Циклон" розроблявся як ракетоносій, який зможе здійснювати пуски "Калібрів", проте він має з цим серйозні проблеми. Тому окупанти знайшли йому інше призначення.

Жодного разу, навіть під час випробувань, так і не запустив. Його зараз використовують як одиницю, яка здійснює прикриття протиповітряної оборони. Це викликає подив, але однак – ситуація така,

– повідомив Плетенчук.

"Циклон" вперше вивели у море