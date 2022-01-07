Корабель ВМС Британії зіткнувся з російським підводним човном у Північній Атлантиці

Наприкінці 2020 підводний човен Росії зіткнувся з фрегатом ВМС Великої Британії HMS Northumberland. Останній стежив, куди рухається російське судно.

Це зіткнення називають першим між кораблями російського і британського флоту з часів Холодної війни. Російський човен настільки пошкодив трос британського, що тому довелось повернутись у порт, щоб його замінити.

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Чи могло зіткнення бути випадковим

За інформацією видання The Sun британське судно шукало підводний човен приблизно за 320 кілометрів на північ від узбережжя Шотландії, в Північній Атлантиці.

Ймовірність того, що інцидент був випадковим у британських ВМС назвали "мільйон до одного". Хоча джерело і не виключило такої можливості.

Російський човен також міг постраждати від зіткнення. Мова йде про багатоцільовий підводний човен hunter-killer submarine, який може нести ядерні боєголовки.

Міноборони Великої Британії визнало інцидент

Інформацію про те, що був "контакт" підводного човна з фрегатом підтвердили в міністерстві оборони Британії. Зіткнення навіть показали у документальному фільмі Channel 5 Warship: Life at Sea.

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Також вважається, що це перший випадок, коли такий інцидент задокументували та оприлюднили. Після зіткнення чути, як на борту кажуть: "Чорт забирай, це було", "Б**", "У що, ***, я щойно врізався".

Інцидент Росії з британським есмінцем "Дефендером"

У червні 2021 року Росія повідомляла, що начебто обстріляла британський есмінець "Дефендер" у Чорному морі.

Водночас Велика Британія у відповідь заявляла: у бік есмінця не зробили жодного пострілу.

Як стверджував воєнний експерт Юрій Федоров, що фейк створили "генерали з російського міністерства оборони або генерального штабу".

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