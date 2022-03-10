Корабельні угруповання Росії перебувають біля мису Тарханкут й озера Донузлав

У Генштабі Збройних сил України повідомили про російські корабельні угруповання перебувають у районі мису Тарханкут й озера Донузлав. Вони розташовані на території окупованого Криму.

У ЗСУ наголосили, що українські захисники дають гідну відсіч та стримують наступ загарбників на всіх напрямках. Там також розповіли про ситуацію у ворога.

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Місце перебування корабельних угруповань Росії

У Генштабі повідомили, що в Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізольовувати район бойових дій.

Корабельні угруповання військово-морського флоту збройних сил Росії перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав,

– зазначили у Збройних силах.

Там додали, що українська армія, перебуваючи у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки й оборони держави та силами національного спротиву, стримує масований наступ ворожих військ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни використовують окупований Крим для лікування поранених та спалення тіл загиблих. Лікарні Армянська, Красноперекопська та Джанкою переповнені. У кожній з них перебувають щонайменше 1 000 – 1 500 російських загарбників.

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