У Чорному морі не має бути російських посудин: оперативне зведення від Світана
Росіянам стає неспокійно у Чорному морі, внаслідок атаки дронів у Новоросійську пошкоджено корабель. А в окупованій Феодосії, яка є одним із військових хабів ворога, була атакована нафтобаза.
Про це у своєму щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що Чорне море зараз "горітиме" у росіян.
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Знищення кораблів Росії у Чорному морі
Світан зазначив, що Новоросійськ – чудова ціль, оскільки це військова база противника. Росіян взагалі не треба випускати із Криму в Новоросійськ.
Чорне море зараз буде "горіти", можна так сказати, у росіян,
– певен полковник запасу.
За його словами, потрібно затопити весь чорноморський флот Росії. А також знищити бухти, які можуть приймати військові кораблі.
Не повинно бути російських посудин у Чорному морі,
– наголосив Світан.
Військовий експерт додав, що потрібно знищувати ворожі порти та причали. І такі дії вже дійшли до ворожої бази в Новоросійську. Загалом у нас є достатня кількість безпілотників – надводних і підводних, якими можна виконувати завдання.
Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео
Атака дронів по Феодосії
Полковник запасу пояснив, що Феодосія, де горіла нафтобаза окупантів, – один із логістичних військових хабів росіян у тимчасово окупованому Криму. Там є склади та паливоприймачі, а над містом розгорнута система протиповітряної оборони.
Тобто є по чому бити,
– сказав Світан.
Він розповів, що безпілотники йдуть хвилями. Десяток – півтора безпілотників – це одна хвиля виконання бойових завдань. Якщо навіть дві третини БпЛА збиті, то вони на себе відвертають увагу систем ППО противника.
За його словами, частина безпілотників усе ж проходить та знищує військові об'єкти. А паливоприймачі та склади боєприпасів займаються або починають детонувати. Тож вистачає одного – двох зарядів, аби виконати бойове завдання.
Військовий експерт додав, що те, що робиться за допомогою літальних засобів – робота ГУР. А те, що ходить по морю, – СБУ і ВМС. Так наші спецслужби виконують бойові завдання.
Вибухи в Росії та Криму: останні новини
- Російський корабель "Оленегорский горняк", ймовірно, повторює долю сумнозвісного крейсера "Москва". У мережі з'являлися кадри, на яких його буксирують після атаки дронів на Новоросійськ, що сталася у ніч проти 4 серпня.
- З'ясувалося, щ великий десантний корабель "Оленегорський горняк" плавав у Крим, аби допомагати водіям не стояти у заторах на Кримському мосту та перевозити людей на материкову частину Росії.
- Неспокійно було вночі 4 серпня і в анексованому Криму. Так, у тимчасово окупованій Феодосії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці запевняли, що місто буцімто "атакували безпілотники", після чого загорілася нафтобаза.