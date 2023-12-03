Військовий й комерційні кораблі США потрапили під удар дронів у Червоному морі, – Пентагон
Джерело:"Голос Америки"
У Червоному морі 3 грудня стався інцидент. Так, американський військовий корабель і кілька комерційних суден потрапили під атаку дронів.
У Пентагоні наголосили, що ця атака може означати потенційну серйозну ескалацію серії морських атак на Близькому Сході. У Міноборони США, що це може бути пов'язано з війною ХАМАС проти Ізраїлю.
До теми Єменські хусити з гелікоптера захопили судно у Червоному морі: опубліковано відео нападу
У Червоному морі атаковано американські кораблі
У Міністерстві оборони США наголосили, що вже знають про атаку військового судна USS Carney та комерційних кораблів в Червоному морі. Там пообіцяли надати все необхідну інформацію, коли вона стане відомою.
До цього британські військові заявили про ймовірну атаку безпілотника та вибухи в Червоному морі, не уточнюючи подробиць.
Журналісти "Голосу Америка" наголосили, що Пентагон не вказав, звідки, на його думку, почалася атака. Однак вони припустили, що судна могли обстріляти єменські повстанці-хусити, які вже здійснили серію нападів на судна США в Червоному морі, а також запускали безпілотники та ракети по Ізраїлю, який веде війну проти ХАМАС у Секторі Гази.
У катарській телевізійній мережі Al Jazeera, посилаючись на джерела морської безпеки, зазначили, що балкер атакували принаймні два дрони. До цього британська морська охоронна компанія Ambrey заявила, що інший контейнеровоз отримав пошкодження в результаті атаки безпілотника біля північного єменського порту Ходейда.
Хусити атакували кораблі у Червоному морі
Зрештою єменські хусити підтвердили свою причетність до атак кораблів. Попри це, вони чомусь зазначили, що це були ізраїльські судна.
Видання The Times of Israel зауважило, що у соціальних мережах хусити опублікували заяву, у якій стверджували, що вони провели "операцію проти двох ізраїльських кораблів у протоці Баб-ель-Мандаб", стратегічному водному шляху, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Єменські хусити сказали, що націлили на перше судно ракету, а другий – дрон.
Журналісти The Times of Israel наголосили, що наразі немає підтвердження того, що атака на кораблі США та Ізраїлю якось пов'язана між собою. Однак обстріл могли здійснити одні й ті ж люди.
Раніше хусити захопили судно у Червоному морі
- Біля узбережжя Ємену 19 листопада озброєні особи захопили судно Central Park, на борту якого перебував екіпаж з 22 осіб. Припускається, що це захопити корабель могли хусити.
- Раніше єменські хусити заявили, що атакували судно, яке нібито належало Ізраїлю. Згодом з'ясувалося, що корабель йшов під прапором Багамських островів і належав громадянину Ізраїлю та іншому власнику.
- У МЗС України перевіряють інформацію, чи могли бути на судні українські громадяни. Наразі такої інформації не надходило.