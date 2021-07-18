Американські кораблі покинули Чорне море після навчань "Сі Бриз-2021"
Джерело:ВМС США в Європі та Африці
Кораблі Сполучених Штатів Америки взяли участь у міжнародних військових навчаннях "Сі Бриз". Наразі вони залишили води Чорного моря.
Мовиться про ракетний винищувач Військо-Морських Сил США класу Arleigh Burk USS Ross. А також – про транспортно-десантний корабель USNS Yuma.
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У ВМС США наголосили на важливості Чорного моря
За словами командувача Ross Джон Д. Джона, США показали участю у тренуваннях свою позицію щодо Чорного моря. "Ми змогли продемонструвати нашу спільну прихильність безпеці Чорноморського регіону, разом з нашими союзниками в НАТО і партнерами", – відзначив командувач.
Ми прямуємо через Середземне море і можемо пишатися тим, що ми значно зміцнили мир і безпеку через взаємодію, співпрацю і спільні дії упродовж нашого перебування в Чорному морі,
– наголосив Джон Д. Джон.
Також у ВМС відзначили, Чорне море – дуже важливий водний шлях для морської торгівлі та стабільності в Європі. На території регіону США регулярно взаємодіють з такими союзниками і партнерами, як Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина і Україна.
Що таке "Сі Бриз"?Це військові навчання, до яких залучена низка країн світу. Захід відбувається на території нашої держави, починаючи з 1997 року. Його спільно організовують США та Україна.
Коротко про навчання "Сі Бриз-2021"
- У 2021 році українсько-американські військові навчання "Сі Бриз" відбувались з 28 червня до 10 липня.
- В заході взяли участь приблизно 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5 тисяч особового складу і 50 одиниць озброєння та військової техніки.
- Цьогорічні навчання викликали істерику в Росії. У пропагандистських ЗМІ тренування назвали "провокаційним ходом".