Росіяни перекинули снайперів-новачків до кордону з Україною: у чому причина

Ворог продовжує зберігати військову присутність на Сіверському та Слобожанському напрямках. Зокрема на кордон із Сумською областю окупанти перекинули снайперів-новачків.

Росіяни не полишають спроб проникнути на територію Сумської області. Лише останніми тижнями ворожа ДРГ намагалася щонайменше двічі проникнути у регіон.

Дивіться також На Сумщині евакуюють деяких жителів подалі від кордону з Росією

Навіщо на кордон перекидають снайперів-початківців

Наразі відомо, що Росія перекинула до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для здачі іспитів в бойових умовах. У Центрі спротиву зазначають, що так ворог може проводити навчання.

Таким чином російські вбивці планують проводити навчання вздовж меж Сумщини. Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, раніше окупанти перекинули спецпідрозділи ГРУ у Брянську й Курську область для боротьби з російськими партизанами. Зокрема, до Тьоткіно, що у Курській області, й Суземки, що у Брянській області, перекинуті 50 військовослужбовців спецпідрозділів ГРУ для "боротьби з партизанами".

У Генштабі повідомили, що ворог не полишає обстрілів на Сіверському та Слобожанському напрямках. Зокрема, під ворожою атакою опинилося село Чуйківка. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Ворог не полишає спроб проникнути на Сумщину