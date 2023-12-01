Мали зробити ще на початку війни, – американський політолог про закриття кордонів з Росією

Фінляндія закрила кордон з Росією на два тижні, що є правильним рішення. Усі сусідні країни з Європи мали б зробити те саме ще з самого початку вторгнення на увесь період війни.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог, експерт із геополітичних питань Раміз Юнус, зауваживши, що кордони з Росією потрібно було вже давно закривати.

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Росії вигідно, щоб кордони були відкритими. Адже тоді вони мають змогу створювати різні гібридні загрози в сусідніх країнах.

Країни Заходу, які ввели санкції проти Росії, мали б закрити кордони з нею ще давно. Якби вони були закритими, то санкції працювали б більш ефективно. Якщо кордон відкритий, то Росія може впливати гібридно. До прикладу, біженцями, як це було з Білорусі,

– сказав Юнус.

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Стратегія Заходу була помилковою

Як наголосив Юнус, Захід обрав неправильну стратегію щодо Росії ще кілька десятків років тому. Там погодилися працювати та допомагати їй. І не звертали уваги на відверті помилки та неправильні рішення.

Нагадаю, як Захід працював з Єльциним, який здав владу спецслужбам, а потім з Путіним до 2007 року. Там закрили очі на чеченські війни, вибухи домів, обстріл будівлі уряду в 1993-му, корупцію, олігархію. До чого це призвело? Сьогодні бомби на ваші голови падають. А світ не знає, що робити. Не треба винаходити велосипед. Рейган і Тетчер прекрасно показали свого часу, як потрібно робити,

– сказав Юнус.

Україні також важливо просувати свої інтереси на усіх можливих міжнародних майданчиках. Інші держави не мають забувати, що тут триває війна, яку розв'язала Росія.

Закриття кордонів з Росією: коротко