Готові зустрічати з сюрпризами: який зараз вигляд має кордон з Білоруссю

Мінні поля, потужна система загороджень та цілодобовий моніторинг землі й повітря. Навіть за відсутності загрози повторного вторгнення білоруський кордон – зона постійної небезпеки.

Як українські прикордонники готуються відбивати можливий напад ворога та що відбувається останнім часом на недружній території – читайте у рамках програми "Кордон.UA", інформує 24 Канал.

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Загородження у кілька ліній

24 лютого 2022 року російські окупанти розпочали свій наступ саме з Білорусі. Близькість до Києва, розгалужена мережа доріг та ядерний шантаж у Чорнобильській зоні видавалися агресору ідеальними умовами для "бліцкригу". І хоч вже за місяць росіяни накивали п'ятами у зворотному напрямку, Україна урок засвоїла.

Багатокілометрові окопи, мінні поля та декілька ліній загороджень з парканами та "зубами дракона" – це лише невелика частина того, що підготували для тих, хто наважиться на реванш.

Їм буде надзвичайно складно пройти цей рубіж. Надзвичайно складно. Тому що міни, ми досить добре закопані, у нас є бліндажі, у нас є ДЗОТи (дерево-земляна оборонна точка – 24 Канал), у нас достатньо зброї,

– сказав прикордонник "Зіппо".

Решту "сюрпризів" тримають у таємниці. Система оборони постійно вдосконалюється, а будь-які підозрілі "рухи" на "тому" боці одразу фіксуються.

Ми знаємо, які в них прикордонні наряди, оскільки постійно проводиться щоденний повітряний моніторинг. Ми за ними стежимо, ми знаємо, де вони та що вони,

– зазначив заступник начальника прикордонної застави Олег Книш.

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Постійно працюють дрони та РЛС

Оператор дрона з позивним "Кузя" запускає "пташку" по декілька разів на день.

Моніторимо, чи нема диверсійних груп, чи скупчення ворожої військової техніки, чи нема нічого такого підозрілого на нашій території. І моніторимо сам кордон, чи нема прориву,

– наголосив військовий.

Прикордонники на псевдо "Кулак" та "Малиш" – оператори радіолокаційної станції, встановленої неподалік кордону. Їхнє завдання – запеленгувати підозрілий об'єкт та передати інформацію до Центру управління.

У радіусі 15 кілометрів можемо виявить ціль. Буде вона повітряна чи наземна – немає різниці. Якщо ми їх тут не зустрінемо, не факт, що там встигнуть її зустріти й передати цю інформацію. Ми зустрічаємо, як тільки вона перетинає кордон,

– підкреслив "Кулак".

Військові визначають розмір цілі, швидкість та курс. Далі – до справи беруться Сили ППО та мобільні вогневі групи прикордонників.

Треба бути завжди напоготові

Формування ударного угруповання на білоруській території наразі не фіксується. Утім, від колишніх "сябрів" можна чекати чого завгодно. Маскувати вторгнення навчаннями вони уміють. А навчання тут не припиняються ніколи.

Ба більше, за останні роки на кордоні з Україною білоруси відкрили десятки нових прикордонних застав та збудували сотні кілометрів під'їзних доріг. Зокрема й через безлюдні Ольманські болота, які межують з територією Рівненщини.

Наприкінці минулого року до кордону навіть перекинули зенітно-ракетний полк та декілька озброєних до зубів десантних підрозділів. Нібито для протидії провокаціям.

Тож недооцінювати сусідів не варто. Той, хто вже якось продався за 30 срібняків, довіри не матиме ніколи.