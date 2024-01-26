Росія терміново перекидає працівників ФСБ на кордон з Україною: чому і куди саме

Головне управління розвідки перехопило розмову, з якої можна зробити висновок, що окупанти посилюють кордон. Росіяни вирішили, що феесбешники, імовірно, краще пильнуватимуть кордон.

Ворог боїться наших ДРГ і загалом небезпідставно переймається за безпеку тих прикордонних російських міст, які останнім часом потрапляють під удар українських безпілотників.

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Москва укріпить кордон з Україною працівниками ФСБ

25 січня росіяни говорили телефоном. Їхню розмову перехопило ГУР.

Загарбники служать на території окупованої Абхазії, а конкретно – в прикордонній заставі міста Очамчире. Між собою спілкувалися кадровик сухумського прикордонного загону капітан Юсібов і прапорщик Зімсков.

А коли ці переведення на Курськ, Брянськ, Бєлгород?

– запитує Зімсков.

Юсібов відповідає, що не знає, але сформувати списки охочих треба вже до вечора. Причому на російсько-український кордон їх відправлять "на постоянку".

Прапорщик говорить, мовляв, чому б і ні, але поки роздумує і уточнює деталі. На що капітан приречено відповідає: "Живемо одним днем, перспектив нема ні в кого".

Де взагалі це Очамчире

Від Очамчире до Бєлгорода майже тисяча кілометрів, а до Брянська – майже 1300.

Де розташоване місто Очамчире в Абхазії: показуємо на карті

Очамчире розташоване неподалік Туапсе. Нещодавно там побували українські дрони, які проінспектували, чи добре росіяни переробляють нафту. Тож феесбешники хіба що у відносній безпеці.

Навряд чи ФСБ буде ефективною на кордоні