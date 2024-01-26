Росія терміново перекидає працівників ФСБ на кордон з Україною: чому і куди саме
Джерело:ГУР МО
Головне управління розвідки перехопило розмову, з якої можна зробити висновок, що окупанти посилюють кордон. Росіяни вирішили, що феесбешники, імовірно, краще пильнуватимуть кордон.
Ворог боїться наших ДРГ і загалом небезпідставно переймається за безпеку тих прикордонних російських міст, які останнім часом потрапляють під удар українських безпілотників.
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Москва укріпить кордон з Україною працівниками ФСБ
25 січня росіяни говорили телефоном. Їхню розмову перехопило ГУР.
Загарбники служать на території окупованої Абхазії, а конкретно – в прикордонній заставі міста Очамчире. Між собою спілкувалися кадровик сухумського прикордонного загону капітан Юсібов і прапорщик Зімсков.
А коли ці переведення на Курськ, Брянськ, Бєлгород?
– запитує Зімсков.
Юсібов відповідає, що не знає, але сформувати списки охочих треба вже до вечора. Причому на російсько-український кордон їх відправлять "на постоянку".
Прапорщик говорить, мовляв, чому б і ні, але поки роздумує і уточнює деталі. На що капітан приречено відповідає: "Живемо одним днем, перспектив нема ні в кого".
Де взагалі це Очамчире
Від Очамчире до Бєлгорода майже тисяча кілометрів, а до Брянська – майже 1300.
Де розташоване місто Очамчире в Абхазії: показуємо на карті
Очамчире розташоване неподалік Туапсе. Нещодавно там побували українські дрони, які проінспектували, чи добре росіяни переробляють нафту. Тож феесбешники хіба що у відносній безпеці.
Навряд чи ФСБ буде ефективною на кордоні
- 19 січня Російський добровольчий корпус провів рейд на Брянщину. Тоді було знищено "Урал" і особовий склад прикордонних сил ФСБ.
- Ну а поки рядові службісти гинуть від рук українців, їхня верхівка почувається більш ніж добре і буквально живе своє найкраще життя. Журналісти встановили, де живуть генерали ФСБ.