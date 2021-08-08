На кордоні Білорусі та Литви чули постріли: Мінськ говорить про планові навчання

Литовські прикордонники заявили про постріли з території Білорусі вночі проти 8 серпня. Білоруська сторона спершу ніяк це не коментувала, а згодом пояснила, що нібито проводить планові навчання.

З території білоруського кордону лунали постріли

На кордоні чергують посилені загони литовських прикордонників та військовослужбовців. Служба проходить спокійно, серйозних інцидентів не зафіксували.

До теми Литва і Латвія борються з мігрантами із Білорусі: за добу повернули понад 250 осіб

У світлий час доби прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів з суміжної сторони. Коли стемніло, в небо кілька разів підіймалися освітлювальні та сигнальні ракети,

– мовиться у повідомленні.

Литовські прикордонники додали, що впродовж доби повернули у Білорусь майже 80 мігрантів.

Реакція Мінська

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що звуки пострілів чули, оскільки в районі кордону відбуваються планові навчання.

"Можу тільки сказати, що у нас відбуваються планові навчання. Про них ми інформували", – сказав представник Держприкордонкомітету Білорусі.

Читайте також Мужики захищатимуть народ, – Лукашенко наказав закрити кордон Білорусі

Ситуація на кордоні Білорусі та Литви